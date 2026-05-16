佐久間大介、“うどんマニア”に驚き ケンコバは入院時の衝撃エピソード披露
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう16日に放送される。
【番組カット】興味津々！笑顔で見入る佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、地域ごとに多彩な特色を持つ「うどん」を深掘りする。
おしつじさんには、毎年100軒を超えるうどん店を巡るという、うどんマニア・むにぐるめ氏と、骨折した際に、病院で「つなぎめはうどんにしてくれ」と頼んで怒られたことがあるというお笑い芸人・ケンドーコバヤシが登場する。
今やなんとご当地うどんの数は、番組が調べただけでも60種類以上。ケンコバいわく、近年では全国のうどん店が関東へ進出し、「うどん乱世」に突入しているという。そんな地域によって違った個性を持つうどんには、一体どのようなものがあるのか。
一番の好物がうどんだと明かす日村は、テーマ発表から既にワクワクが止まらない。全国各地から厳選した4つのご当地うどんを食べ比べ、最も気に入った逸品を選ぶことに。定番の「讃岐うどん」から、近年話題の「福岡うどん」、幅広な麺が売りの「ひもかわうどん」、強力な歯応えが特徴の「武蔵野うどん」までさまざまなうどんを食べ比べ、「こんなうまいの？」「モッチモチだ。口の中でたたまれていくから、より食感も楽しくなるんだね」と大絶賛する。
一方の佐久間も、ゴツゴツしたビジュアルの武蔵野うどんに「でっか！えぇっ!?指くらいありますよ、太さ」と驚きを隠せない。食感も新鮮だったようで、「うどんで、いままでにないくらいかんでますよ」、「かめばかむだけ甘いの出てきます。何これ、うんめー!!」と感動する様子をみせる。
【番組カット】興味津々！笑顔で見入る佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、地域ごとに多彩な特色を持つ「うどん」を深掘りする。
今やなんとご当地うどんの数は、番組が調べただけでも60種類以上。ケンコバいわく、近年では全国のうどん店が関東へ進出し、「うどん乱世」に突入しているという。そんな地域によって違った個性を持つうどんには、一体どのようなものがあるのか。
一番の好物がうどんだと明かす日村は、テーマ発表から既にワクワクが止まらない。全国各地から厳選した4つのご当地うどんを食べ比べ、最も気に入った逸品を選ぶことに。定番の「讃岐うどん」から、近年話題の「福岡うどん」、幅広な麺が売りの「ひもかわうどん」、強力な歯応えが特徴の「武蔵野うどん」までさまざまなうどんを食べ比べ、「こんなうまいの？」「モッチモチだ。口の中でたたまれていくから、より食感も楽しくなるんだね」と大絶賛する。
一方の佐久間も、ゴツゴツしたビジュアルの武蔵野うどんに「でっか！えぇっ!?指くらいありますよ、太さ」と驚きを隠せない。食感も新鮮だったようで、「うどんで、いままでにないくらいかんでますよ」、「かめばかむだけ甘いの出てきます。何これ、うんめー!!」と感動する様子をみせる。