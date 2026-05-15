2026年5月14日、中国のポータルサイト・捜狐に「日本サッカー協会が『ブルーロック』を現実に持ち込んだ」と題した記事が掲載された。

記事は、「今月11日、日本サッカー協会（JFA）が東京で記者会見を開き、サッカーファンとアニメファンの双方を驚かせる発表を行った。新たなユース育成選抜プロジェクト『FUTURE CAMP』を始動するというのだ。その正式名称の末尾には『inspired by BLUE LOCK（ブルーロック）』とのひときわ目立つ一文が添えられていた。単なるオマージュポスターでもなければ、コラボグッズでもない。これは、日本サッカー協会がサッカー漫画『ブルーロック』の核心理念を現実のサッカー育成システムへ直接組み込む試みである。主催はJFA、協力はSCO GROUP株式会社。作品に宿る『個の覚醒』と『世界一を目指す熱量』という言葉がプロジェクトの原動力として掲げられていた」と紹介した。

また、「JFA会長・宮本恒靖氏の『世界のサッカーが急速にグローバル化する中で、日本サッカーを取り巻く環境も大きく変化しています』『日本サッカーの育成も、国内だけで完結する時代ではなくなってきました』『世界一を本気で目指す姿を描いてきた作品とともに、この挑戦をスタートできることを心強く思っています』との発言は興味深かった」と述べた。

さらに、「『ブルーロック』原作者の金城宗幸氏も『リアルなブルーロックが始まろうとしている。本気で漫画を描いてたら、本気のサッカー人達の夢とリンクして、本気の計画が始まる。ここがブルーロックをも超える、人材発掘の場になる事を応援します。ワールドカップ優勝を目指す、本気のエゴイストを待っています』とのコメントを寄せた。作画担当のノ村優介氏はさらに直球だった。『僕達が想い描くエゴイスト達が、この現実世界にもいるのかもしれない…。いや、きっといると思う！我こそは世界一のストライカーだ！というエゴい皆様のご応募お待ちしてます！』。要するに『遠慮はいらない。自己愛の強い人材、大歓迎』ということである」と言及した。

記事は、「第1回FUTURE CAMPは、今年8月3日から6日まで、米国・カリフォルニア州のアーバインオレンジカウンティにあるグレートパークで開催される。対象は10〜11年生まれのU-16選手つまり15歳前後の世代である。また、応募条件は比較的広く、日本国籍保持、父母のいずれかが日本国籍を有する者、または将来的に日本国籍取得見込みがある者のいずれかを満たせばよく、現在どの国に住んでいるかは問われない。募集人数は約25人。フィールドプレーヤー22人に加え、ゴールキーパーが2〜4人という構成だ。この25人に用意される環境は非常に充実していると言える。JFA所属コーチ10人に加え、日本U-15代表候補選手5人による評価チームが組まれ、4日間にわたり、トレーニング、実戦形式の試合、身体能力テストなどを通じて選考が行われる」と説明した。

また、「選考方法も興味深い。わざわざ日本へ飛んでテストを受ける必要はなく、応募は完全オンライン。5月11日に募集開始、締切は6月12日、結果発表は6月下旬予定である。審査基準は大きく2つ。1つは、現在所属しているクラブやリーグ、選抜実績などの経歴審査。もう1つはプレー動画の提出であり、運動能力や個人戦術、判断力や技術力が評価される。要するに『誰かに見つけてもらう』のではなく、自ら実力を提示して証明する方式なのだ。この取り組みは、単なる海外育成プロジェクトとして見るべきではない。その本質、あるいは選手選考の思想こそ注目に値するのだ」と論じた。

そして、『ブルーロック』が日本サッカー界に与えた影響は、もはや普通のアニメ作品の枠を超えている。原作漫画の世界累計発行部数は5000万部を突破。テレビアニメも2期まで放送され、高い人気と話題性を維持している。さらに昨年には実写映画化も発表され、今年8月公開予定となっている。この作品は非常に反伝統的な設定を持つ。300人の若きフォワードが『ブルーロック』と呼ばれる施設に集められ、極端な脱落競争を通じて『世界一のストライカー』を生み出そうとする内容だ。敗者は、日本代表入りの資格を永久に失う。選ばれた1人だけが、299人の砕かれた夢を背負い、日本代表最前線に立つのである」と述べた。

その上で、「金城氏は、この作品の核心を明確に描いている。それは、日本サッカーが長年掲げてきた『集団至上主義』の哲学を打ち破り、苛烈な個人競争によって真の決定力を持つ選手を生み出すという考え方である。歴代の日本代表には、勤勉で戦術遂行能力の高いチームプレーヤーは数多く存在していた。しかし大舞台で求められるのは、ペナルティーエリア内で迷わずシュートを打ち、誰もが無理だと思った場面でもゴールをねじ込める選手である。作中の潔世一（いなぎよいち）、凪誠士郎（なぎせいしろう）といったキャラクターたちは、まさにその極端な思想から生まれた存在だ」とした。

さらに、「日本サッカーが従来『協調性に欠ける』と見なされてきた価値観を積極的に受け入れ始めた。組織への従順さよりも、一対一を恐れず、責任を背負い、ファウルを受けても倒れずにゴールを押し込める選手を求めているのである。 『組織的サッカー』を伝統としてきた日本育成にとって、これは極めて率直な『自己修正』だと言える。さらに識者たちは、この開催地選定にも戦略があると指摘している。米国では近年サッカー育成が急速に発展しており、特に日系2世・3世の若者たちは、日本国内の同年代とは異なる競技経験、身体能力、競争環境を持っていると考えられているためだ」と説明した。

記事は、「今回JFAは、海外の才能が自ら現れるのを待つのではなく、コーチ陣を率いて直接開拓に乗り出した。狙いは、地域クラブや高校チームに所属しながらも、まだプロスカウトの目に留まっていない有望株である。宮本氏自身も『近年は、海外在住の育成年代に関する問い合わせがJFAにも多く寄せられるようになり、これまで十分に接点を持てていなかった選手たちの存在が、少しずつ見えてきました』と語っている。もし北米でこのモデルが成功すれば、次は欧州やアジアへ展開する可能性もある。海外育ちの日本の子どもたちにとってこれは現在の生活を捨てなくても日本サッカー界に見いだされる可能性を意味している。JFAにとっては、地理的制約を超えた育成拡大というわけだ」と論じた。

一方で、「もちろん、『ブルーロック』はあくまで漫画であり、現実の選考がそこまで過激になるわけではない。落選者が1度の失敗で自分を完全否定してしまわないような仕組みづくりや、たった4日間で本当に爆発力を持つ『異端児』を見抜けるのかなど課題は多い。だが、それらは実際に動かしながら改善していくしかない。とはいえ、これは近年のJFAにおいて最も大胆な育成実験であることは間違いない。従来の『スカウトが見つける』受け身型から、自ら才能を探しに行く逆開拓型への転換。さらに、全員に同じスタイルを求める『均一育成』から、個人技や個性を伸ばす『個性強化』への変化だ」と強調した。

また、「FUTURE CAMPは、日本育成が長年抱えてきた弱点を補う可能性がある。それは、本当に試合を決め切れる『フィニッシャー』を発掘・育成することである。世界のサッカー界は、これまで帰化選手を活用する即戦力型の考え方が一般的だった。しかし『ブルーロック』の成功は『自国選手が試合を決める』という強い思想に、大きな支持層が存在することを証明した。そしてJFAがそれを現実化しようとしていること自体、一種の文化的自信の表れである。つまり、日本独自の文化からでも世界級のストライカーを生み出せることを証明しようとしているのだ」とした。

そして、「最終的に選ばれた25人の中から本当に『世界一の野心家』が現れるのかは、時間が答えを出すだろう。ただ一つ、今の時点で言えることは、1つの漫画作品の精神性が、自国のサッカー協会の公式育成理念に採用された時点で、その作品はすでに、あらゆる創作者が夢見る境地に到達したということである」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）