よりよい物を目指してアレもコレもつい足してしまいがちですが、あえて無くしてしまう“引き算ビジネス”に注目しました。

安くなるのはもちろん、何を引いたらヒットにつながったのでしょうか。

【写真で見る】“引き算ビジネス”で大ヒットになった商品

「具材」「たれ・からし」は不要? “引き算”で大ヒット商品に

コンビニのローソンでは、「スープ激うま！シリーズ（各238円）」が累計10億円を売り上げました。ラーメンから「具材」を“引き算”したことで、大ヒット商品となったそうです。

実はアンケート調査で…

ローソン即席麺開発担当 多和孝徳さん

「麺、具材、スープという要素があるなかで、具材に求める評価が一番少なかったことから、具材をとるという選択をした」

具材を削った分、スープにこだわったことがヒットにつながったそうです。

さらに、納豆「小粒納豆 たれ・カラシ無（85円）」も、「たれ」と「からし」を“引き算”して、異例のヒット商品になりました。

3パックで10円ほど安く販売しているそうで、「タレ・からしあり」より2倍も売れている店舗があるそうです。

ミリオングループ 営業部 横山和明 本部長

「（売れているのは）価格の問題ではない。タレ・からしを使わないで、タレは煮物に使ったりもするし、そうでない人は捨てている。入れないでいいものであれば、入れない商品を作ろうと（発売）」

何かが無い！即日完売の「1万円自転車」

そして、ドン・キホーテにも数々の“引き算ビジネス”で生まれたヒット商品があります。

2026年2月に発売された「ドラム式洗濯機」。一般的なものは15万円〜20万円ほどするそうですが、乾燥機能もついて8万円台に抑えました。

（※情熱価格「ドラム式洗濯乾燥機」10kg 8万7890円）

価格を抑えるために“引き算”したのは「洗剤の自動投入機能」です。製造コストの削減で8万円台が実現したそうです。

さらに、異例のヒットとなっているのが「1万円自転車」。

▼情熱価格

「Optio-0」1万1000円

※夜間走行時はライトの灯火が義務づけられています

※店舗によって取り扱いがない場合もあります

価格を抑えるために“引き算”したのは、「鍵」「ライト」「荷台」。通常の1.2倍の売れ行きになりました。

PPIH PB自転車開発担当 水内航平さん

「お客様が本当に使う必要最低限な部分を残した自転車」

すでに持っているライトを付けるなど、自分好みにカスタムすることを想定していて、店舗によっては入荷しても即日完売という状況のようです。

「もう昔の傘には戻れない」20万本以上売れた“ベルトのない傘”

モスバーガーでは、“引き算ビジネス”で「アボカドバーガー 590円」がヒットしました。（※販売はすでに終了しております）

“引き算”したのはハンバーガーの命「パティ」です。パティのサイズを小さくしました。

きっかけはお客さんの声でした。

以前の商品は「自分へのご褒美」というテーマで、パティのサイズを通常より1.6倍大きくしたそうですが、一部から「ボリュームが多すぎる」との声が届いたため、お肉のサイズを“引き算”。

その結果、200円以上も安くなり、想定を超える400万食以上を売り上げました。

また、「Shupattoアンブレラ 7150円」も「傘のベルト」を“引き算”して大ヒットとなりました。閉じる動きに連動してクルクルと巻き込むため、手をぬらさずに畳めます。

マーナ 開発部 谷口諒太さん

「現在で20万本以上販売させていただいています。すごく便利なので、昔の傘には戻れないと言われることが嬉しい」

星野リゾートが1万円台? 引き算して実現した“究極のコスパ”

“引き算ビジネス”は旅行業界にも来ています。

「星野リゾート」といえば、圧倒的な非日常を提供する「星のや」など極上の宿泊体験を売りにしていますが、東京・浅草にある星野リゾートが手がける「OMO3浅草by星野リゾート」の宿泊費は、2名1室で1名あたり1万1600円から宿泊できます。

宿泊費を抑えるためにホテルが“引き算”したのが、「フルサービス」です。

例えば、部屋には歯ブラシなどアメニティはなく、自分で必要な分だけ持っていくシステムです。また、レストランなどはなく、24時間開いているセルフ式の販売スペースがあります。

現在、全国に18施設ある「OMO」ですが、旅とともに楽しめると好評だそうです。

OMO3浅草by星野リゾート 金子雄太 総支配人

「リピートしてくださるお客様もたくさんいて、高知に行ってきたとか、大阪に行ってきた、旭川に行ってきたというようなお客様が、このOMOブランドの魅力にどっぷり浸かってもらった」

“引き算ビジネス”は、多くの業界で注目されるキーワードになっているようです。