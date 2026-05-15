15日午後8時22分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード6.3の地震が発生し、宮城県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

15日午後8時22分頃、宮城県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.9度、東経142.1度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は6.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】
◆宮城県
登米市　大崎市　石巻市

【震度4】
◆岩手県
大船渡市　陸前高田市　釜石市　住田町　大槌町　盛岡市　滝沢市　矢巾町　花巻市　遠野市　一関市　奥州市　平泉町

◆宮城県
気仙沼市　栗原市　色麻町　涌谷町　宮城美里町　南三陸町　東松島市　松島町　利府町　名取市　岩沼市

【震度3】
◆青森県
八戸市　野辺地町　七戸町　六戸町　東北町　おいらせ町　五戸町　青森南部町　階上町

◆岩手県
二戸市　八幡平市　雫石町　葛巻町　岩手町　紫波町　軽米町　一戸町　北上市　西和賀町　金ケ崎町　宮古市　久慈市　山田町　普代村　野田村

◆宮城県
宮城加美町　仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区　仙台太白区　仙台泉区　塩竈市　多賀城市　富谷市　七ヶ浜町　大和町　大郷町　大衡村　女川町　白石市　角田市　蔵王町　大河原町　村田町　柴田町　宮城川崎町　丸森町　亘理町　山元町

◆秋田県
八郎潟町　井川町　秋田市　由利本荘市　横手市　大仙市

◆山形県
鶴岡市　酒田市　三川町　遊佐町　村山市　天童市　尾花沢市　山辺町　中山町　河北町　米沢市　山形川西町　白鷹町

◆福島県
福島市　郡山市　白河市　須賀川市　二本松市　田村市　福島伊達市　本宮市　桑折町　国見町　川俣町　鏡石町　天栄村　西郷村　泉崎村　中島村　矢吹町　玉川村　古殿町　いわき市　相馬市　南相馬市　楢葉町　富岡町　大熊町　双葉町　浪江町　新地町　飯舘村

◆茨城県
常陸太田市　笠間市

◆栃木県
大田原市　高根沢町　栃木那珂川町

◆埼玉県
春日部市

◆新潟県
村上市