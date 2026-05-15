15日午後8時22分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード6.3の地震が発生し、宮城県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

15日午後8時22分頃、宮城県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.9度、東経142.1度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は6.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆宮城県

登米市 大崎市 石巻市



【震度4】

◆岩手県

大船渡市 陸前高田市 釜石市 住田町 大槌町 盛岡市 滝沢市 矢巾町 花巻市 遠野市 一関市 奥州市 平泉町



◆宮城県

気仙沼市 栗原市 色麻町 涌谷町 宮城美里町 南三陸町 東松島市 松島町 利府町 名取市 岩沼市



【震度3】

◆青森県

八戸市 野辺地町 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 階上町



◆岩手県

二戸市 八幡平市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 軽米町 一戸町 北上市 西和賀町 金ケ崎町 宮古市 久慈市 山田町 普代村 野田村



◆宮城県

宮城加美町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 塩竈市 多賀城市 富谷市 七ヶ浜町 大和町 大郷町 大衡村 女川町 白石市 角田市 蔵王町 大河原町 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町



◆秋田県

八郎潟町 井川町 秋田市 由利本荘市 横手市 大仙市



◆山形県

鶴岡市 酒田市 三川町 遊佐町 村山市 天童市 尾花沢市 山辺町 中山町 河北町 米沢市 山形川西町 白鷹町



◆福島県

福島市 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 福島伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 玉川村 古殿町 いわき市 相馬市 南相馬市 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町 飯舘村



◆茨城県

常陸太田市 笠間市



◆栃木県

大田原市 高根沢町 栃木那珂川町



◆埼玉県

春日部市



◆新潟県

村上市