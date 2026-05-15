【地震速報】宮城県で最大震度5弱の地震が発生しました(20:22頃発生)
【地震情報 2026年5月15日】(22:20更新)
20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.4、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【地震情報 2026年5月15日】(22:20更新)
20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.4、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【地震情報 2026年5月15日】(20:28更新)
20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【地震情報 2026年5月15日】(20:26更新)
20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【震度速報 2026年5月15日 20:24】(20:24更新)
20時22分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2026年5月15日 20:23】
20時22分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。