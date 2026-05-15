ここからはしずおか献立予報をお伝えしていきます。このコーナーは今日スーパーで聞いた今お得なお野菜をお値段とともに、そのお野菜を使った簡単レシピもご紹介していきます。



今日ご紹介していただくのはこの方です。富士屋中田店 荒川店長。

今日おすすめする食材ですがこちらです。「レタス」。



このレタスが、先週よりおよそ3割ほど安くなっているそうなんです。その理由が、夏の一大産地である長野県から出荷量が増えているということで、値段がお安くなっているそうなんです。

また春キャベツが今終わりがけということで、200円台ちょっと高くなっている面、レタスがまたお買い求めしやすいかなという風に思います。





「やみつき塩だれレタス」

ではここからはレタスの今日の販売価格を見ていきます。富士屋中田店では1個151円で販売しています。他のスーパーですもね高いところでも193円と基本的にお買い求めしやすいお値段かなという風に思います。ではここからはそのレタスを使った簡単レシピをご紹介していきます。5分でできちゃいます。

この材料を見てみますと、おろしにんにく。このちょっと暑い時期、スタミナをつけるんですよね。

まずは作り方をご覧ください。

ボウルに塩鶏ガラスープの素、酢、ごま油、おろしにんにく、黒胡椒を入れて混ぜてください。

これが塩だれになります。

その次にレタスをちぎりながら加えて和えます。

最後にごまを散らして完成です。



この週末、親子でぜひ簡単レシピ試してみてもいかがでしょうか。