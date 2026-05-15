食材の高騰が続く中、静岡市内で、安く購入できる店を発見しました！！こちらは静岡流通センターにある飲食店向けの食品問屋。店内にはさまざまな食品が山積みされていて、まるで倉庫のようです。



(小倉屋 小倉圭太郎 社長)

「ちょっと場外市場みたいなそういう売り場ですね。」



そこには新鮮な野菜をはじめ精肉や鮮魚、冷凍食品まで1万点以上がラインナップ。



プロも認める品質でありながら問屋なので値段は安く、さらに一般客も利用できるため知る人ぞ知る人気の買い物スポットなんです。





（客）「金額的にも普通より安い種類もたくさんあるし…」「掘り出し物というかそれも見つけられたりする。」一方、こちらは静岡市の中心市街地に４月にオープンしたばかりのスーパーマーケット。（ディレクター）「冷凍品の品ぞろえが充実しています。業務用のビッグサイズの商品が多いです。」飲食店が食材の仕入れに利用する業務用のスーパーで、中には、普通のスーパーでは見かけないような業務用ならではの商品も…（Aプライス 久徳直樹 店長）「プロが使っても満足してもらえる商品を集めて販売している。」（客）「ここでまとめて買った方が安かったりする。」きょうは、静岡市内で見つけた食品が安く買える店を大調査！プロも認める魅力とその安さの秘密に迫ります！！静岡市内で見つけた食品が安く買える店。まずは静岡市葵区の静岡流通センターへ。ここはさまざまな企業が集まり静岡の物流の一大拠点となっています。そこで、野菜や鮮魚をはじめ、様々な商品を倉庫のように山積みで販売しているのが小倉屋キャッシュ＆キャリーです。なかにはあまり見かけないような大容量の商品も… こちら、業者向けの食品問屋ですが、実は、一般客も利用可能です。（客）「入っていいのかなみたいなのはありました。でも、割と個人で入ってる方がいたのでその流れに乗って入ったら、普通のスーパーに無い掘り出し物というか見つけられたりするので…」こちらは買い出しに来たという4人組。（客）「品数が多いですよね。」「人寄りがあるときは助かる。大勢客があるときはたくさんのものを買って…」ところで問屋なのになぜ一般客を受け入れているのでしょうか。(小倉屋 小倉圭太郎 社長)「どなたでも買えるようなものなので気軽に立ち寄ってほしいし、この流通センターの知名度が少しでも上がっていけばいい。地域に密着したかたちでやっていければと思っている。」そんな小倉社長におススメの商品を教えてもらいました。（小倉社長）「サバのソフトひもの。冷凍になっているが、レンジでそのまま加熱調理できる商品。」もともと水産加工品や乾物の卸売業から始まった小倉屋ならではのこだわりの商品。このサバのひものをほぼそのまま缶詰にした「焼きサバフレーク」も小倉屋オリジナルのヒット商品です。さらにこんな商品も…（小倉社長）「これなんか50円なんですけど、賞味期限までいっぱいある。」店内にはインスタント麺や冷凍品を中心に、定価の半額以下の商品が至るところに…実はこれら、賞味期限はたっぷりある正規品ですが値下げする理由があるんです。（小倉社長）「よく言われるのが“2分の1ルール”というが、賞味期限が1年のものが半年を過ぎてしまったらもう出せない。そういったちょっとだけ出荷期限が過ぎたものを安く販売するのも我々の商売かなと思ってる。」先ほどの4人もじっくり時間をかけて買い物を楽しんでいる様子。（客）「いろいろ見て回ってがやがやと騒ぎながら…」「あれがいい、これがいいこれがおいしいよとかね。」「店の人がこれおいしいよって教えてくれる。」お気に入りの商品をカゴに入れていますが、まだまだ物足りないようで…（客）「さあ買うぞ！」（小倉社長）「市場感の売り場、スーパーにないようなものもたくさんあるので、そこを楽しんでもらって、こんなに安く買えるのという商品も一部あるので、そういったところの珍しさを楽しんでほしい。」続いては、静岡市葵区に４月オープンした「Aプライス両替町店」。全国に90店舗を展開する業務用のスーパーで静岡県内ではこちらが初出店。主に飲食店向けに食材を提供する店ですが一般客も購入できます。（客）「スーパーに行くよりここでまとめて買った方が安かったりするので、自分はあえてここを選ぶ。」「お得感もあるけど、私自身は楽しいかな。ワクワクする感じかな。」肉や魚はもちろんあらゆるジャンルの食材や調味料が所せましと並びます。店のコンセプトは「プロの食材の店」ということで、料理人の目にかなう質の高い食材を揃えているのが特徴です。例えば、こちらの冷凍マグロ。普通の店なら、マイナス18℃ほどの状態で販売されていますが、こちらでは鮮度を最高の状態に保つためマイナス40℃以下という超低温状態にこだわり販売しているのです。そして中には普通のスーパーではなかなか目にしない高級食材も！こちらは刺身用の冷凍フグ。500グラム入りで値段は3002円。さらにこちらはすべて馬肉。馬刺し用だけで5種類の部位が並びます。この品ぞろえにお客さんは…（客）「すごいですね。馬肉を扱っていること自体もそうそうないのに、この品ぞろえであるの？種類があれだけあるのは本当に見かけない。注文すれば手に入るけど、行っていきなり買えるのは魅力ですね。」そして業務用とはいえ一般にも使い勝手がいいお薦め商品も…（Aプライス 久徳直樹 店長）「たとえばこういったサラダえびですとか、カクテルシュリンプ…」殻をむいてボイル済みの冷凍エビ。必要な分だけ解凍してそのまま食べられる手軽さが人気の商品です。そしてこちら、カフェやホテルからの需要が多い冷凍ケーキ。12等分と18等分にカットするガイドラインが入っているので、必要な分だけ切り分けて、残りは冷凍保存が可能です。ちなみに18等分に切ると1個あたりおよそ95円！（久徳店長）「料理が好きな方、こだわった商品をお求めの方はせひ見にきてもらえれば大変楽しんでもらえる店になっていると思う。」プロが通う静岡のお得すぎる食品販売店。安さはもちろん、普段は見かけない意外な商品との出会いを楽しんでみてはいかがですか？