バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、ある身近な単語を完成させる脳トレクイズです！ 制限時間は1分。一見すると意味のない言葉の羅列ですが、柔軟な発想で正解を導き出しましょう。語彙力と集中力を試す楽しいひとときをどうぞ！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

頭の体操にぴったりな、ひらがなの並び替え問題に挑戦してみましょう！ 普段何気なく使っている言葉でも、順番が入れ替わるだけで意外と難しく感じます。制限時間は1分です！ あなたはパッと正解を閃くことができるでしょうか？

問題：「し え ひ つ か」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

し え ひ つ か

ヒント：最後の文字は「つ」

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正解：ひかえしつ

正解は「ひかえしつ」でした。

▼解説
正解は、イベント会場や劇場などで出演者が待機する場所である「控え室（ひかえしつ）」でした！ 「しつ（室）」という単語のパーツを早めに見つけるのが、正解にたどり着くための大きなヒントになります。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)