マスク氏の息子も北京・人民大会堂に、「新中式」ファッションに注目集まる―中国メディア

中国メディアの上観新聞は15日、トランプ米大統領の中国訪問に同行したテスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）について、「マスク氏の幼い息子が持っていたバッグや『新中式』ファッションが注目を集めた」と報じた。

「新中式」とは中国の伝統的要素と現代の要素を組み合わせたスタイルで、マスク氏は14日午前、中国風のベストに虎頭バッグというコーディネートの息子と一緒に北京の人民大会堂に姿を見せた。

このバッグは広西チワン族自治区の企業が手がけたもので、デザインは甘粛省を訪れたデザイナーが現地の無形文化遺産から着想を得たという同社のオリジナル。縫製は少数民族の女性が手作業で行っており、北京首都国際空港にこのブランドの専門店が入っている。

同社の責任者によると、現在の在庫は100点余りしかなく、仕入れを希望する顧客との商談もあることから追加生産を手配している。定価は398元（約9300円）で、販売プラットフォームでの割引後は338元（約7900円）となる。

記事はまた、マスク氏の息子の新中式シルクベストも注目を集めたと記し、このベストは中国の小規模なオーダーメードブランドのものだと伝えた。

記事はこのほか、マスク氏が14日、X（旧ツイッター）に「息子は普通話（中国の標準語）を勉強しています」と中国語で投稿したことも紹介した。（翻訳・編集/野谷）