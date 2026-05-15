山本由伸へのイタズラ…“意外な犯人”の告白にファン爆笑「翔平かと思ってたけど…」「バッテリーが仲良いの最高」

スミスは山本への“犯行”を笑顔で自供した(C)Getty Images

“犯行”の瞬間をカメラが捉えていた。

現地時間5月14日、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャースは、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2と勝利。4連戦を2勝2敗のタイに戻し、再びナ・リーグ西地区の首位に返り咲いたこの日は、試合終盤の微笑ましい一コマも話題だ。

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ジャイアンツ攻撃の9回表にベンチで見られたのは、大谷と談笑しながら試合を見守る山本へのイタズラだ。フードに開封前のガムがたくさん入れられており、試合後、ドジャース公式SNSは、“犯行”に及んでいた同僚ウィル・スミスの姿を公開。ネット上では、意外な犯人判明に反響が広がっている。

実際の映像を見た国内外のファンからは 「翔平がイタズラしてると思ってたけど、スミスだったんだ」「バッテリーが仲良いの最高やんけ」「スミスがイタズラ好きって意外だわ」「ヨシは愛されている」「このチームが大好き」などと、様々な書き込みが寄せられていた。