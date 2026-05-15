すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）の「バーミヤン」が、こってりとした味わいの新ラーメン「厚切り焼豚（チャーシュー）のバミ郎そば（マシ盛）」と「背脂醤油（しょうゆ）ラーメン（マシ盛）」を発売。

【写真】背脂マシマシがヤバイ！ バーミヤンの新ラーメン4種類を一挙にチェック！

両商品は、「背脂夏の陣」のメニューとして登場。「ラーメン厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛）」は、豚のうまみが溶け込んだ濃厚醤油スープに、専用の「ワシワシ麺」、厚切り焼豚（チャーシュー）、モヤシ約300グラム、キャベツ約30グラム、背脂を豪快に盛り付けた一品。好みで別添えのニンニクを入れて楽しめる上、背脂増量（55円、以下、税込み）もできます。価格は1199円。

一方の「背脂醤油（しょうゆ）ラーメン（マシ盛）」は、背脂のコクとうまみがつまった?油スープに、中太ちぢれ麺が絡み合うメニュー。上品でコクがあり、こってりながらも最後までスープを飲み干したくなるような味わいに仕上げています。自家製焼豚に青ネギ、メンマ、背脂、味付け玉子、ノリをトッピング。1099円。

7月1日までの期間限定販売です。