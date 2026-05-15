ピコ太郎、『Tottemo Release 80.8 (10)』配信リリース 中尾ミエとのコラボ曲MVも公開
ピコ太郎が、「PPAP」10周年に向けて展開している連続リリース企画『Tottemo Release 80.8』の第10弾作品『Tottemo Release 80.8 (10)』をきょう15日に配信リリース。収録曲「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」のミュージックビデオも公開された。
【動画】ピコ太郎「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」ミュージックビデオ
同作には、日本音楽界のレジェンド・中尾ミエとのコラボ楽曲「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」を収録。「恋のシャロック」は、中尾が1968年5月15日にリリースした楽曲で、今回の「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」は、そのリリースから58年の時を経て、ピコ太郎ならではの世界観でアップデートされたコラボレーション作品となっている。
ミュージックビデオでは、“PPAPは58年前にすでに存在していた？”と思わせるような、「恋のシャロック」を思わせる振付も取り入れられている。ピコ太郎と中尾による、世代を超えたダンスシーンも注目ポイントとなっている。
さらに、ピコ太郎のRoland TR-808への愛と深いリスペクトを込めた1曲「We love 808」にも注目。プロジェクト名にも通じる“808”をテーマにした同曲は、ピコ太郎ならではの言葉遊びと中毒性のあるサウンドが詰め込まれた、『Tottemo Release 80.8』を象徴するような1曲となっている。
また、シリーズ内で展開されている「都道府県ソング」も、今作では四国エリアに突入。それぞれの県名や地域イメージを、ピコ太郎独自の視点でユーモラスに楽曲化している。
■ピコ太郎 コメント
まさかの酷似ダンスがあると知り…アポ取ってコラボピコ！
ミエちゃんとピコちゃんのダンスの融合ごらんあれピコ！
四国はとても自然豊かで人間も温かいピコ。
それイメージして作ったピコが…あんまり信じてもらえないピコ。。
みんなのそばに置いてピコね！
■中尾ミエ コメント
「5時に夢中！」でミッツ・マングローブが「恋のシャロックってPPAPに似てない？」という話があり、やってみたらピッタリハマったので、三人娘のステージに取り入れたりしていました。
先日、古坂さんが「5時に夢中！」に出演なさった時に、その話をしたら、とんとん拍子で今日に至りました。
58年ぶりにこの曲が日の目を見るなんて。長生きしてよかった。
■古坂大魔王 コメント
PPAPダンスは58年前にもう既にあった?!本当である。しかし似て非なる物であることも確かだ。
中尾ミエ。世界に誇るビートルズと同期の現役シンガー。彼女の踊りが酷似していた。偶然とはまた運命でもある。中尾ミエとピコ太郎が58年の時を超えて「合体」した！したのだ！
さあ、歴史を感じろ！ミエちゃん可愛いぞ！
都道府県ソングは四国！今回はとてもポップ！
都道府県ソングの割には長めで聞き応えたっぷり！ってか、普通に比べればあっという間か!?
四国地方の方…どうだった??
【動画】ピコ太郎「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」ミュージックビデオ
同作には、日本音楽界のレジェンド・中尾ミエとのコラボ楽曲「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」を収録。「恋のシャロック」は、中尾が1968年5月15日にリリースした楽曲で、今回の「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」は、そのリリースから58年の時を経て、ピコ太郎ならではの世界観でアップデートされたコラボレーション作品となっている。
さらに、ピコ太郎のRoland TR-808への愛と深いリスペクトを込めた1曲「We love 808」にも注目。プロジェクト名にも通じる“808”をテーマにした同曲は、ピコ太郎ならではの言葉遊びと中毒性のあるサウンドが詰め込まれた、『Tottemo Release 80.8』を象徴するような1曲となっている。
また、シリーズ内で展開されている「都道府県ソング」も、今作では四国エリアに突入。それぞれの県名や地域イメージを、ピコ太郎独自の視点でユーモラスに楽曲化している。
■ピコ太郎 コメント
まさかの酷似ダンスがあると知り…アポ取ってコラボピコ！
ミエちゃんとピコちゃんのダンスの融合ごらんあれピコ！
四国はとても自然豊かで人間も温かいピコ。
それイメージして作ったピコが…あんまり信じてもらえないピコ。。
みんなのそばに置いてピコね！
■中尾ミエ コメント
「5時に夢中！」でミッツ・マングローブが「恋のシャロックってPPAPに似てない？」という話があり、やってみたらピッタリハマったので、三人娘のステージに取り入れたりしていました。
先日、古坂さんが「5時に夢中！」に出演なさった時に、その話をしたら、とんとん拍子で今日に至りました。
58年ぶりにこの曲が日の目を見るなんて。長生きしてよかった。
■古坂大魔王 コメント
PPAPダンスは58年前にもう既にあった?!本当である。しかし似て非なる物であることも確かだ。
中尾ミエ。世界に誇るビートルズと同期の現役シンガー。彼女の踊りが酷似していた。偶然とはまた運命でもある。中尾ミエとピコ太郎が58年の時を超えて「合体」した！したのだ！
さあ、歴史を感じろ！ミエちゃん可愛いぞ！
都道府県ソングは四国！今回はとてもポップ！
都道府県ソングの割には長めで聞き応えたっぷり！ってか、普通に比べればあっという間か!?
四国地方の方…どうだった??