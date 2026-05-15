【「ファイナルファンタジーVII リバース」Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Windows版】 6月3日 発売予定 価格： パッケージ版/ダウンロード版 6,578円 デジタルデラックスエディション 8,201円 CEROレーティング：C（15才以上）

スクウェア・エニックスは、6月3日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Microsoft Store on Windows版RPG「ファイナルファンタジーVII リバース」のキャラクター紹介映像を公開した。

今回公開されたのは、なぜかクラウドたちに興味を抱き、旅に同行するネコ型ぬいぐるみ占いロボット「ケット・シー」の紹介映像。シリーズ未体験の人でも楽しめる、わかりやすい内容となっている。

ほかにも、キャラクター情報や必殺技「リミットブレイク」、セフィロスを追う旅路の途中で遊べるミニゲームなどについて紹介する。

無料体験版 配信中

【キャラクター紹介映像：ケット・シー】

ゲーム冒頭から「CHAPTER 2.広がる世界」まで遊べる無料体験版では、物語の導入から広大なフィールド探索、ゲームブースト機能など、本作の魅力を存分に楽しめる。また、「CHAPTER 2. 広がる世界」の終盤に到達する坑道「ミスリルマイン」へ進まない限り、直前のエリアへ戻って自由に探索を続けることができるため、気になる場所を巡りながら、思う存分冒険を体験できる。体験版のセーブデータは製品版へそのまま引き継ぐことができ、特典として「クポチャーム＆冒険アイテムセット」も手に入る。

Nintendo Switch 2版

□Nintendo Switch 2 無料体験版のページ

Nintendo Switch 2版では以下のダウンロード番号を使用して、無料体験版をマイニンテンドーストア ／ ニンテンドーeショップからダウンロードすることもできる。

【D3GM3304HQ6BBMVB】

□ダウンロード番号の入力方法

Xbox Series X|S/Windows版

キャラクター情報

ケット・シー（CV.石川英郎）

ネコ型ぬいぐるみ占いロボット。モーグリに乗った愛くるしい姿と軽妙なトークで、ゴールドソーサーのマスコットとして人気を集める。どういうわけかクラウドたちに興味を抱き、旅に同行する。独自のネットワークを持ち、神羅カンパニーの情報を提供する。

シド（CV.山路和弘）

野良飛行機の凄腕パイロット。放置された飛行場跡を拠点に、運送業を営む。愛機であるタイニーブロンコに乗り込み、自由に大空を飛びまわる。クラウドたちの冒険に協力し、世界各地へ送り届ける。

ヴィンセント（CV.鈴木省吾）

神羅屋敷に棲まう自称警備員。己の罪を贖うため、長年、地下洞窟の棺桶で眠りについていた。深紅のマントの下に獰猛な魔獣の因子を隠し持つ。セフィロスと因縁があるようだが、その詳細は謎に包まれている。

ザックス（CV.鈴村健一）

ソルジャー・クラス1st。英雄セフィロスの後輩で、エアリスの初恋の相手。尊敬する先輩からソルジャーの誇りと《バスターソード》を受け継ぐ。死線を乗り越え、魔晄中毒のクラウドと共にミッドガルへと生還する。

バトル

バトルは、アクションとコマンドバトルを融合させた独自のシステムが特徴。本作では新たにキャラクター同士の連携アクションや連携アビリティが追加され、戦略性がさらに向上している。移動・攻撃・ガード・回避といった基本アクションはリアルタイムで行なうことができ、アビリティ・魔法・アイテムなどのコマンド選択時には時間の流れが緩やかになるため、状況を見極めながら落ち着いて行動を選択できる。

また、バトル中は操作キャラクターを自由に切り替えることが可能で、それぞれの特性を活かした戦い方を楽しめる。

「リミットブレイク」

各キャラクターが持つ強力な必殺技。バトル中にたまる「リミットゲージ」が満タンになると使用可能になり、敵に大きなダメージを与えて状況を一気にひっくり返すことができる。

「召喚獣」

バトル中に味方として呼び出せる「召喚獣」。一定時間ともに戦い、最後に強力な技を放つ。

ミニゲーム

セフィロスを追う旅路の途中では、3×5マスの盤面にカードを置いて陣地を広げるのを競い合う「クイーンズ・ブラッド」、拳と拳で殴り合う対戦形式のバトルゲーム「3Dバトラー」、各地にあるピアノを自由に演奏できる「ピアノ演奏」、チョコボを使ってレースに挑む「チョコボレース」など、さまざまなミニゲームを遊ぶことができる。

エリア

「ジュノンエリア」

要塞都市ジュノンの南東に広がる湾岸地帯。ジュノン共和国の中心として栄えた海上都市が存在していたが、神羅との戦争に敗れ海上都市は海の底に沈んでいる。繁栄の残滓として廃船が海岸周辺に点在している。

「ゴンガガエリア」

キノコ類が群生する、湿度の高い森林地帯。うっそうと生い茂った木々に覆われているため、交通網も整備されることはなく、密林の奥には、はるか古代に栄えた都市らしき遺跡群も広がっている。

「コスモエリア」

隆起した赤土の大地が広がる峡谷地帯。高低差がある台地は寒暖差が激しいため、植物が育ちにくい。生活環境は厳しいが、空気が澄み切っているため天体観測を行なうにはうってつけの場所となっている。

※画面は開発中のものとなります。

(C) SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO