酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のスピード感あふれるまなざし

【「それでもこの人」という存在に憧れる】

【お悩みNo.187】仕事に行きたくない。どうしたらいいのか。【PN:昆布・30歳・男性・会社員】

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――誰にでもそんな日があります。

仕事が面倒で行きたくないって日はありますね。ゴルフから帰ってきたあとは本当に仕事に行く気力が起きない。40代になってなおさらです。

休んでしまおうかなと思うけど、まあそんなことはしません。大御所クラスなら「もう今日は行かへん」みたいなことできるんでしょうかね。いずれそうならなあかんのかな。

――番組などはいろんな人が動いているので、その判断は勇気がいります。

大御所クラスの方が「楽屋から出て来ない」みたいなことは何度か聞いたことあります。何度お願いしても楽屋から出てこなくて、他のMCたちが２時間繋がなあかんみたいなこともあったとか。

――何かが気に食わなかったのか。

理由はわかりませんけどね。でも、僕もそんなふうに振る舞ってみたいと思うことはあります。

――それをすることで自分たちの立ち位置を知りたいと。

そうかもしれませんね。それで仕事がなくなったらそれまでやったんだと。どれだけ待たされても「やっぱりこの人がいないと」って言われるくらいにならんとタレントはあかんのかなとも思うんです。

――いきなり打ち込むのは怖くないですか。少しずつ小出しにしては。

そうなんです。そういうことをたくさんやってきた大御所の方も、初めてやった時は多分楽屋で震えてたと思うんです。「これやっぱり行った方がええんちゃうか」みたいな。

――その葛藤が見てみたいですね。

おそらく、「最近なめられてんな」「リスペクトがなくなってないか」って時にやるんでしょう。その日からすっぽかしがレギュラー化する。ちょっと憧れますよね。

――小出しにジャブを打つとしたらどの仕事からすっぽかしますか？

それはもうこの連載でしょう。スタッフも少ないし、一番飛ばしやすい。タバコ休憩に行ったまま戻ってこないところから始めさせてください。

――インタビュー場所と喫煙所は声が届く距離なので、大声で話し掛けると思いますが。

そうですね。楽屋は閉じこもれるけど、外でスタッフが慌ててるわけでしょう。それを知りながら閉じこもったまま出てこないって勇気があるよな。どんな心境なんやろ。

――t.A.T.u.に聞いておきます。

そんなことありましたね。でも、あれはきっと「かまし」でしょ。日本人相手にかました。でもそこまでできたら勝ちやなとも思うんです。

――そういう破天荒みたいなイメージに憧れている時点で破天荒じゃない気もします。

ナチュラルでやらなあかんのか。難しいな。でも若手はまだまだチャンスがあるはず。よくベテラン芸人の楽屋ドアに「楽屋挨拶はいりません」って貼り紙がしてあるんですね。あれを3年目ぐらいの若手がやったら面白いでしょうね。

ネタでしか呼ばれてへんやつらが「楽屋あいさついりません」って貼り紙してたら、「お、なかなか骨のあるやつらが出てきたぞ」みたいになるけどな。僕も楽屋こられたら面倒なタイプなんで、そこから布石を打とうかなと思います。

【家に帰ることが重要】

【お悩みNo.187】最近、30連勤とかが続いて（フリーランスなんで実質みなし労働みたいな感じ）、疲れが蓄積されているのか、ずっとダルくて疲れも取れません。東ブクロさんは、僕と比較にならないくらい多忙かと思うのですが、体調管理とか疲労の回復方法とか知りたいです。【PN:ヒリヒリにゃんこ・30代・男性・会社員】

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――売れっ子芸人のブクロさんですが、どう疲労回復してるのか。

僕らの現場って2時間とかそんなもんなので、丸一日仕事があっても合間で休める。朝から晩まで30日間はさすがに疲れるでしょうね。お疲れ様です。

――最高で何現場くらい？

水曜は忙しいですね。朝の「ラヴィット！」から始まりABEMA、その間にYouTube撮ったり、特番が入ってきて、そのあとはTBSラジオと九州のラジオをやって、夜にはさらばBarの配信があります。

水曜は朝の6時に起きて24時半終わりで、次の日が「有吉の壁」で朝5時現場だと一番きつい。でも、それくらいです。

――それが3、4日続いたらやばいですね。

そんな時は仕事の合間が1時間でもあったら家に帰って15分寝ます。30分かけて往復して、15分だけ寝て、また仕事に戻ります。この15分寝れたからあと半日は頑張れるみたいな。

――例えば現場に車で行って、車の中で仮眠を1時間取った方が長く寝れるような気がするんですけどそれは違う？

違うんです。家に帰って服を全部脱いで15分だけソファで寝たいんです。そんでアラームが鳴ったら慌てて家を出ます。

――ピンサロ並のスピード感です。

家に帰るっていうのが多分大事で、おそらくリセットなんですよ。歯をもう一回磨くと、さあここからって感じが出る。それまでの半日をなかったことできるんでしょう。このあと家に帰れるかどうか、仕事中はいつも頭にありますね。

――でも会社勤めだとそれは難しそう。

午前中はもう頭を働かせず、一日の体力の使い方を考えたりね。あとは、そんだけ忙しかったらお金を使う暇もないだろうから、朝の通勤にタクシーを使ったり。

――帰宅よりも朝がいい？

できるだけ体力を温存してほしいからね。帰りのほうが疲れてるでしょうけど、あとは帰って寝るだけと思って節約する。朝タクシーに乗れば満員電車のストレスもありませんから。

あとはイベントを作るといいな。会社の女性をどうやって口説くのか一人ずつ頭の中でシミュレーションするんです。

――それは全員を日替わりで？

この子と付き合うにはどうしたらいいんだろう。どこにデートに行って、どう落とすべきかを頭の中で考えるんです。好みの人だけじゃなく、満遍なく妄想するのがポイントですね。

――恋愛リアリティの真逆ですね。恋愛妄想のゴールはどこですか？

それはベッドインの瞬間でしょう。そこまで考えたらムラムラしてくるでしょうから、それをエネルギーに変えてまだまだ頑張ってほしいですね。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ