陸上の東日本実業団選手権第１日が１５日・山形県天童市のＮＤソフトスタジアム山形で行われ、昨季まで名城大のエースとして活躍した米沢奈々香（日本郵政グループ）が女子１５００メートルで実業団デビュー戦に臨んだ。

昨年１２月の全日本大学女子選抜駅伝以来の実戦となった米沢は、タイムレース（２組）で選手の持ち記録が速い２組目に登場。前半は集団の最後方付近でレースを進めたが、後半は徐々に順位を上げ、４分２５秒７２の６着でゴールした。全体１０位で初陣を終え、「きつかったけど、レースの感覚を久々に味わえて、次につなげられるようにしたいと思った」と振り返った。

宮城・仙台育英高２年時に日本選手権１５００メートルで２位に入り、全国高校駅伝で２度の優勝を経験。名城大でも１、２年時に全日本大学女子駅伝でチームの優勝に貢献するなど、４年間を通して主力を担い、今春から実業団の強豪・日本郵政グループに加入した。

この日は自己ベストに約１１秒及ばず、本領発揮とはならなかったが、「次はもっと大きな大会でこの憧れのユニホームを来て、日本郵政での競技人生をしっかりスタートできるようにしたい。先輩方の後を追って、いつかは世界で活躍できる選手になることを大きく目標に掲げていきたい」と、今後の抱負を語った。