日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。大黒柱のＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝は左太もも負傷のため選外。国際Ａマッチ出場５８試合の実績を持つ元日本代表ＭＦ北澤豪氏（５７）は、三笘不在のチームのキーマンとして、Ｗ杯初選出のＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝を挙げた。また、ＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝とＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝のブレイクを期待した。

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三笘の不在は大きい。世界トップレベルの突破力があり、相手の見方や出方も変わる選手だ。三笘の穴を埋められるか。それがＷ杯を通じて鍵となるだろう。

２６人全員がキーマンだが、三笘不在という状況を考えると、最も期待したいキーマンは中村だ。

三笘とは異なるタイプだが、突破の入り口をいくつも持っている。縦に仕掛けることができ、斜めにカットインするドリブルも素晴らしい。クラブチームでは得点、アシストという数字をしっかりと残している。

三笘が選外となった影響と考えられるが、ＦＷが多いと感じた。上田、小川に加えて、若手の塩貝と後藤がそろって入ったことはサプライズだった。上田を軸として２トップで戦う時間も長くなるだろう。

２１歳の塩貝、２０歳の後藤がＷ杯でブレイクできるか。日本が勝ち上がるためには、２人が大会期間中に急成長することが求められる。（スポーツ報知評論家）