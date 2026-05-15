FW後藤啓介が今大会チーム最年少でW杯メンバー入り!! GKの兄がエール「とにかく頑張れ」
岳南Fモスペリオに所属するGK後藤佑介が15日にX(@yusuke_6830)を更新し、ワールドカップメンバー入りを果たした弟のFW後藤啓介にエールを送った。
2人は3学年差の兄弟でともに6月生まれ。兄の佑介は清水エスパルスユースから順天堂大に進学し、南葛SCからFCバレイン下関を経て今季から東海1部の岳南Fモスペリオに所属している。
弟の啓介はジュビロ磐田のアカデミーからトップチームに昇格し、2024年からベルギーでプレー中。昨年にA代表デビューを飾ると6月3日に21歳の誕生日を迎えるなか、チーム最年少としてW杯メンバー入りを果たした。
兄はメンバー発表を受けて「おめでとう!とにかく頑張れ」とメッセージを投稿。兄弟での2ショット写真なども掲載し、大舞台に臨む弟を祝福した。
2人は3学年差の兄弟でともに6月生まれ。兄の佑介は清水エスパルスユースから順天堂大に進学し、南葛SCからFCバレイン下関を経て今季から東海1部の岳南Fモスペリオに所属している。
弟の啓介はジュビロ磐田のアカデミーからトップチームに昇格し、2024年からベルギーでプレー中。昨年にA代表デビューを飾ると6月3日に21歳の誕生日を迎えるなか、チーム最年少としてW杯メンバー入りを果たした。
兄はメンバー発表を受けて「おめでとう!とにかく頑張れ」とメッセージを投稿。兄弟での2ショット写真なども掲載し、大舞台に臨む弟を祝福した。
おめでとう!— 後藤佑介/Yusuke Goto (@yusuke_6830) May 15, 2026
とにかく頑張れ#後藤啓介#日本代表 https://t.co/hTuPXrYNUq pic.twitter.com/ZMpaV8zCUN