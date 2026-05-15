「ラフなのにおしゃれ見え」「街で持つ人増えてる？」 ナップサックが今またアリな理由
軽くてラフに持てるナップサックが、いま改めて注目されている。以前は部活やジム用のイメージが強かったが、最近は街使いしやすいデザインも増え、普段のコーデに取り入れる人も増加。リュックほど大きすぎず、荷物を気軽に持ち歩けるバランス感も魅力だ。
【写真】「スポーツMIXコーデとも相性よし」ラフに持てて普段使いしやすいナップサック
ナイロン素材やワントーンデザインなど、大人っぽく持てるモデルも増え、小さめバッグやウエストポーチに続く“身軽に出かけたい”流れとも相性がよさそう。今回は、普段使いしやすく“今っぽく見える”ナップサックを紹介する。
■ なぜ今またナップサック？
以前は部活やジム用のイメージが強かったナップサックだが、最近は街使いしやすいデザインが増え、“気軽に持てるバッグ”として再注目されている。
特に、荷物をラフに持ち歩きたい日や、リュックほど大げさにしたくない場面で使いやすいのがポイント。ナイロン素材やワントーンデザインなど、大人っぽいモデルも増え、コーデの抜け感アイテムとして取り入れる人も増えている。小さめバッグやウエストポーチなど、“身軽に出かけたい”流れが広がるなかで、ナップサックも今の気分に合うアイテムとして支持を集めているのかもしれない。
■ “気軽に持てる”が今っぽい コーデに取り入れやすい人気ナップサック
・(ナイキ) NIKE バックパック ヘリテージ 男女共用
スポーティな雰囲気はありつつ、街コーデにもなじみやすいナイキのナップサック。ブラックベースのシンプルなデザインで、Tシャツやワイドパンツなどラフな服装とも合わせやすい。
荷物をサッと入れられる気軽さも魅力。両手が空くので、街歩きや旅行時のサブバッグとしても使いやすい。
【レビューで人気の理由】
街使いしやすいシンプルデザイン
軽くて気軽に持ち歩ける
スポーツMIXコーデとも相性がいい
・[ウィゴー] コードデザイン ナップサック バッグ カバン アウトドア スクール ギフト プレゼント メンズ レディース
コードデザインがアクセントになった、今っぽい雰囲気のナップサック。シンプルなTシャツやワイドパンツなど、ラフなコーデに合わせるだけでもトレンド感を出しやすい。
スポーティすぎず、普段使いしやすいのもポイント。リュックほど重たく見えないので、“軽めのバッグを持ちたい日”にも取り入れやすそうだ。
【レビューで人気の理由】
コーデのアクセントとして使いやすい
今っぽいストリート感がある
ラフに持てて普段使いしやすい
■ 普段使いしやすい“大人ナップサック”
・[ニューエラ] デイサック ナップサック DAY SACK 150 D
“いかにもスポーツ用”に見えにくい、ストリート感のあるデザインが印象的なニューエラのナップサック。シンプルなブラックコーデに合わせるだけでも、ほどよく今っぽい雰囲気を作りやすい。
リュックほど大きすぎず、気軽に持てるのもポイント。スニーカーやキャップと合わせたスポーツMIXコーデとも相性がよく、普段使いしやすいモデルとして人気を集めている。
【レビューで人気の理由】
コーデのアクセントとして使いやすい
ストリート感のあるデザインがおしゃれ
軽くてラフに持ち歩きやすい
・[Starshine] ナップサック おしゃれ 大人 無地 アウトドア 15L ドローコード 選べる5カラー 撥水 ナイロン レディース メンズ かわいい スポーツ ジム スパ サブ キャンプ 登山 バック かばん
無地デザインで服装を選びにくく、大人っぽく持ちやすいナップサック。ナイロン素材の軽さも魅力で、近所への外出から旅行時のサブバッグまで気軽に使いやすい。
撥水仕様なので、フェスやアウトドアなどアクティブなシーンとも相性がいいのもポイント。荷物をラフに持ち歩けるバッグとして、普段使いしやすいモデルを探している人にも取り入れやすそうだ。
【レビューで人気の理由】
シンプルで普段使いしやすい
軽量で持ち歩きやすい
旅行やアウトドアでも使いやすい
ラフに持てる気軽さと、コーデに抜け感を出しやすいバランス感が魅力のナップサック。最近はシンプル系からストリート感のあるモデルまで選択肢も広がり、以前の“スポーツ用バッグ”のイメージとはかなり変わってきている。
荷物を軽く持ち歩きたい気分とも相性がよく、普段のバッグを少し変えたい人は、今あらためてチェックしてみてもよさそうだ。
【写真】「スポーツMIXコーデとも相性よし」ラフに持てて普段使いしやすいナップサック
ナイロン素材やワントーンデザインなど、大人っぽく持てるモデルも増え、小さめバッグやウエストポーチに続く“身軽に出かけたい”流れとも相性がよさそう。今回は、普段使いしやすく“今っぽく見える”ナップサックを紹介する。
以前は部活やジム用のイメージが強かったナップサックだが、最近は街使いしやすいデザインが増え、“気軽に持てるバッグ”として再注目されている。
特に、荷物をラフに持ち歩きたい日や、リュックほど大げさにしたくない場面で使いやすいのがポイント。ナイロン素材やワントーンデザインなど、大人っぽいモデルも増え、コーデの抜け感アイテムとして取り入れる人も増えている。小さめバッグやウエストポーチなど、“身軽に出かけたい”流れが広がるなかで、ナップサックも今の気分に合うアイテムとして支持を集めているのかもしれない。
■ “気軽に持てる”が今っぽい コーデに取り入れやすい人気ナップサック
・(ナイキ) NIKE バックパック ヘリテージ 男女共用
スポーティな雰囲気はありつつ、街コーデにもなじみやすいナイキのナップサック。ブラックベースのシンプルなデザインで、Tシャツやワイドパンツなどラフな服装とも合わせやすい。
荷物をサッと入れられる気軽さも魅力。両手が空くので、街歩きや旅行時のサブバッグとしても使いやすい。
【レビューで人気の理由】
街使いしやすいシンプルデザイン
軽くて気軽に持ち歩ける
スポーツMIXコーデとも相性がいい
・[ウィゴー] コードデザイン ナップサック バッグ カバン アウトドア スクール ギフト プレゼント メンズ レディース
コードデザインがアクセントになった、今っぽい雰囲気のナップサック。シンプルなTシャツやワイドパンツなど、ラフなコーデに合わせるだけでもトレンド感を出しやすい。
スポーティすぎず、普段使いしやすいのもポイント。リュックほど重たく見えないので、“軽めのバッグを持ちたい日”にも取り入れやすそうだ。
【レビューで人気の理由】
コーデのアクセントとして使いやすい
今っぽいストリート感がある
ラフに持てて普段使いしやすい
■ 普段使いしやすい“大人ナップサック”
・[ニューエラ] デイサック ナップサック DAY SACK 150 D
“いかにもスポーツ用”に見えにくい、ストリート感のあるデザインが印象的なニューエラのナップサック。シンプルなブラックコーデに合わせるだけでも、ほどよく今っぽい雰囲気を作りやすい。
リュックほど大きすぎず、気軽に持てるのもポイント。スニーカーやキャップと合わせたスポーツMIXコーデとも相性がよく、普段使いしやすいモデルとして人気を集めている。
【レビューで人気の理由】
コーデのアクセントとして使いやすい
ストリート感のあるデザインがおしゃれ
軽くてラフに持ち歩きやすい
・[Starshine] ナップサック おしゃれ 大人 無地 アウトドア 15L ドローコード 選べる5カラー 撥水 ナイロン レディース メンズ かわいい スポーツ ジム スパ サブ キャンプ 登山 バック かばん
無地デザインで服装を選びにくく、大人っぽく持ちやすいナップサック。ナイロン素材の軽さも魅力で、近所への外出から旅行時のサブバッグまで気軽に使いやすい。
撥水仕様なので、フェスやアウトドアなどアクティブなシーンとも相性がいいのもポイント。荷物をラフに持ち歩けるバッグとして、普段使いしやすいモデルを探している人にも取り入れやすそうだ。
【レビューで人気の理由】
シンプルで普段使いしやすい
軽量で持ち歩きやすい
旅行やアウトドアでも使いやすい
ラフに持てる気軽さと、コーデに抜け感を出しやすいバランス感が魅力のナップサック。最近はシンプル系からストリート感のあるモデルまで選択肢も広がり、以前の“スポーツ用バッグ”のイメージとはかなり変わってきている。
荷物を軽く持ち歩きたい気分とも相性がよく、普段のバッグを少し変えたい人は、今あらためてチェックしてみてもよさそうだ。