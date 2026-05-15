“打者・大谷翔平”が抱える投手の負担　米識者が指摘した二刀流の限界「彼が打てていないのは投げるからだ。1000％間違いない」

投手として抜群の成績を残している一方で、打者としてスランプ状態にある大谷(C)Getty Images

球界屈指の強打者たちを相手に支配的な投球が続いている。ドジャースの大谷翔平だ。

現地時間5月13日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した大谷翔平は、7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と快投。まさに手も足も出ないと呼べる内容だった。

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メジャーリーグに移籍して9年目で「投手」としては一皮むけた感がある。「投げ心地は今のところ良い」という今季は、計7先発（44.0イニング）を消化し、防御率0.82、WHIP0.79、奪三振率10.32、被打率.161と圧巻のスタッツを記録。「投手版MVP」と評されるサイ・ヤング賞の獲得も期待される内容となっている。

一方で興味深くもあるのは、打撃で見られる“波”だ。開幕約1か月では、打率.273、6本塁打、長打率.491、OPS.897と結果は出ていた。しかし、5月に入ってから状況は急転。打率.196、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS.511と持ち前のパワーも鳴りを潜めている。

なぜ打てなくなったかの原因はさまざまに考えられる。その中で指摘されるのは、投打二刀流継続による影響だ。先発ローテーションを守り抜いている「投手・大谷」の抱える負荷が、レギュラー出場を続けている「打者・大谷」のパワー不足を招いているのではないかというのだ。

実際に識者からは二刀流の状況を疑問視する意見が飛んでいる。ポッドキャスト番組「The Rich Eisen Show」の共同ホストを務めるジャーナリストのクリス・ブロックマン氏は、「オオタニは打者に専念すべきだ。でなければ、ドジャースはポストシーズンでも勝ち残れない。もう投手としての“見世物”は十分だ」と断言。負荷が強まる投打の両立に苦言を呈した。