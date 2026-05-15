【Ｗ杯】日本代表の今後の日程は？　欧州リーグ戦も続々閉幕　３１日にアイスランド戦→６月２日に出国　国内では一般公開で練習予定

日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。

＊ ＊ ＊ ＊

６月１１日（日本時間１２日）のＷ杯開幕まで残り２７日。メンバーも発表され、本大会への準備を行う。

欧州のリーグ戦も最終節が近づいており、ドイツが１６日、オランダとフランスは１７日、イタリアは２４日、イングランドとスペインは２５日に閉幕する。ＭＦ鎌田大地の所属するクリスタルパレスは、欧州カンファレンスリーグ決勝を２７日に控えており、そこで日本代表選手の所属チームでの活動は全て終わる。

日本代表の国内合宿は２５日から始動。ＪＦＡは２５、２６、２８日のトレーニングは一般公開予定と公表している。３１日にアイスランドと最後の親善試合（ＭＵＦＧ国立）を行い、６月２日には事前キャップ地のメキシコ・モンテレイへ出発する。本大会の１次リーグでは来月１４日（日本時間１５日）にオランダ、２０日（同２１日）にチュニジア、２５日（同２６日）にスウェーデンと対戦する。