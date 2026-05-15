17歳・島田麻央、ドジャース対エンゼルス戦で始球式へ「野球のボールは初めて握りました」【コメント全文】
フィギュアスケート選手の島田麻央（17）が現地時間・16日に米国・エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで開催されるMLB「ロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャース」戦の試合前始球式に登場することが15日、発表された。
【写真】頑張って！ドジャース対エンゼルス戦で始球式に臨む島田麻央
4年にわたるジュニア期において前人未到の39連勝・無敗という大記録をおさめた島田。始球式は初めてで、ジュニア期を締めくくる思い切った一球を投じる。島田は「野球のボールは初めて握りました」とし「私らしく楽しんで投げさせていただきたいと思います」とコメントした。
■島田麻央 コメント全文
いつも沢山の応援をいただきありがとうございます。
これまで、フィギュアスケート一筋でやってきたので、
野球のボールは初めて握りました。
コーチ陣やトレーナーの皆さまにサポートいただきながら、
投げ方から学び、猛特訓中となります。
この様な素晴らしい機会をいただけたことに感謝して、
私らしく楽しんで投げさせていただきたいと思います。
【写真】頑張って！ドジャース対エンゼルス戦で始球式に臨む島田麻央
4年にわたるジュニア期において前人未到の39連勝・無敗という大記録をおさめた島田。始球式は初めてで、ジュニア期を締めくくる思い切った一球を投じる。島田は「野球のボールは初めて握りました」とし「私らしく楽しんで投げさせていただきたいと思います」とコメントした。
■島田麻央 コメント全文
いつも沢山の応援をいただきありがとうございます。
これまで、フィギュアスケート一筋でやってきたので、
野球のボールは初めて握りました。
コーチ陣やトレーナーの皆さまにサポートいただきながら、
投げ方から学び、猛特訓中となります。
この様な素晴らしい機会をいただけたことに感謝して、
私らしく楽しんで投げさせていただきたいと思います。