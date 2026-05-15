「今のベストメンバーだと思う」「遠藤、トミーの復帰は嬉しい！」北中米W杯に臨む日本代表26名が発表！ ファンの反応は？「守田は選ばれなかったか」
日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26名を発表した。
５大会連続のW杯出場を目ざしていたFC東京の長友佑都やエース格の上田綺世、10番を背負う堂安律、怪我で戦線離脱中の遠藤航らが選出された。一方で、守田英正やリーグ戦で左足のハムストリングを負傷した三笘薫らはメンバー外となった。
サッカー日本代表の公式Ｘでもメンバーが公表されると、SNS上では以下のような声が上がった。
「三笘がいない...」
「楽しみすぎる！」
「当たり前だけど海外チーム所属が多いね」
「選ばれた選手を応援するのみ！」
「今のベストメンバーだと思う」
「最高の景色を見せてくれ！」
「これが現時点で最強の森保ジャパンか」
「遠藤、トミーの復帰は嬉しい！」
「長友いるじゃん！！！」
「守田は選ばれなかったか」
北中米W杯でグループFに組分けされた森保ジャパンは、６月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表と相まみえる。
なお、選出されたメンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part１）
５大会連続のW杯出場を目ざしていたFC東京の長友佑都やエース格の上田綺世、10番を背負う堂安律、怪我で戦線離脱中の遠藤航らが選出された。一方で、守田英正やリーグ戦で左足のハムストリングを負傷した三笘薫らはメンバー外となった。
サッカー日本代表の公式Ｘでもメンバーが公表されると、SNS上では以下のような声が上がった。
「楽しみすぎる！」
「当たり前だけど海外チーム所属が多いね」
「選ばれた選手を応援するのみ！」
「今のベストメンバーだと思う」
「最高の景色を見せてくれ！」
「これが現時点で最強の森保ジャパンか」
「遠藤、トミーの復帰は嬉しい！」
「長友いるじゃん！！！」
「守田は選ばれなかったか」
北中米W杯でグループFに組分けされた森保ジャパンは、６月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表と相まみえる。
なお、選出されたメンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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