セバスチャン・サイズが5季在籍のアルバルク東京を退団…自由交渉選手リストには公示されず新天地へ

アルバルク東京は5月15日、セバスチャン・サイズが契約満了に伴って退団することを発表した。Bリーグの自由交渉選手リストには公示されず、今後の所属先は後日、移籍先クラブより発表されるという。

現在31歳でスペイン出身のサイズは、205センチ106キロの体格を誇るビッグマン。母国でプロキャリアを重ね、2019－20シーズンにサンロッカーズ渋谷でBリーグデビューを飾った。千葉ジェッツを経て、2021－22シーズンにA東京へ加入。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」はレギュラーシーズン59試合に先発出場し、1試合平均17.3得点7.3リバウンド1.4アシスト1.0ブロックの活躍を見せた。

サイズはクラブを通じて「5年間という素晴らしい時間を経て、私の人生におけるとても特別な章を締めくくり、アルバルク東京を離れる時が来ました。このクラブ、そしてファンの皆さんは、私の人生に想像以上の大きな影響を与えてくれました。私はここで、選手としても人としても成長し、キャリアの中でも最も大切な瞬間を経験することができました」と振り返り、「チームメイト、コーチ、スタッフ、フロント、そしてアルバルクファミリーのすべての皆さまからいただいたサポート、リスペクト、そして温かさに心より感謝申し上げます。スペインから遠く離れた日本で、皆さんは私を家族のように迎え入れてくださいました。アリーナを埋め尽くし、勝利の時も苦しい時も支えてくださったアルバルクファンの皆さま、本当にありがとうございました。皆さまの情熱とエネルギーは、これからも私の心の中で特別な存在であり続けます。このユニフォームを着て、皆さんとともに成功や天皇杯でチャンピオンシップを勝ち取れたことを誇りに思います。東京で過ごした5年間は、私にとって永遠に忘れることのない特別な思い出です。 本当にありがとうございました」とコメントした。

なお、A東京は同日、菊地祥平、マーカス・フォスター、福澤晃平、チェイス・フィーラーとの契約満了を発表した。