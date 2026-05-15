広島の鈴木清明球団本部長（７２）が１５日、育成を含めた全選手に「ゾンビタバコ」を含めた薬物使用について再調査すると明かした。元広島・羽月隆太郎被告（２６）が、医薬品医療機器法違反の罪に問われた初公判で、球団内の他選手も使用していたことをほのめかす供述を行った。球団では、これまでも指定薬物や暴力団、オンラインカジノについて独自の講習を行ってきた。１月２７日に羽月被告が逮捕された後も調査を行っていた。

鈴木本部長の取材対応は以下。

―羽月被告が、初公判の証言で「他の選手が使っていた」と。

「そういう証言が出たので、一応再調査します。今のとこはそれしかないです」

―方法は。

「聞き取り調査します」

―いつから。

「これから内容を詰めて、来週までに。ゆっくりやるかも分からない。みんな遠征に出ているし、時間はかかる」

―調査結果は明らかにする予定か。

「公表しないかも分からない。調査機関じゃないので。できることはします」

―逮捕後に調査は。

「一度しています。そこでは何も」

―ここ（甲子園）にいる選手はなるべく早く。

「今日の今日だから（分からない）」

―選手以外の監督、コーチ、スタッフにも調査するのか。

「選手という証言なので、選手にします」

―支配下と育成の全選手か。

「全選手」

―裁判を受けて。

「裁判受けてのコメントはないです」

羽月被告はこの日、広島地裁で開かれた初公判で、起訴内容を認め、拘禁刑１年、執行猶予３年の判決が言い渡された。黒髪にマスク、スーツに深緑ネクタイ姿。公判終了後、弁護士らと法廷を出て、険しい表情のまま迎えの車に乗り込んだ。

初公判の一般傍聴券は抽選で配布された。４６席の傍聴券に対し、５００人超が集結した。カープグッズを身につけて傍聴席に入る人の姿もあった。

◆羽月被告のこれまで

▼２０２５年１２月１６日 １１０番通報を受けた広島県警から任意同行を求められ、尿検査でエトミデートの陽性反応

▼２０２６年１月２７日 医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕

▼２８日 球団が「野球活動停止」の処分を決定。

▼２９日 広島地検に身柄送検

▼３０日 広島県警がマツダスタジアムと大野屋内総合練習場を家宅捜索

▼２月６日 エトミデート使用を認める趣旨の供述を始めたことが明らかに

▼１７日 広島地検が医薬品医療機器法違反の罪で起訴

▼１８日 広島市内の留置施設から保釈

▼２４日 球団が「契約解除」の処分を決定

◆エトミデートとは もともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制。使用すると手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。