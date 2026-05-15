欲しくても新車が買えない……。4月現在も受注停止の状態のまま

2025年8月、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良が行われています。



発売直後から注文が急増し、受注停止の声が聞かれるなか、最新の状況をトヨタディーラーに問い合わせてみました。

シエンタは、2003年9月に初代モデルがデビュー。コンパクトカー並みのボディにスライドドアと3列シートを詰め込み、コンパクトミニバン人気のきっかけをつくります。

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2015年7月にフルモデルチェンジした2代目を経て、現行モデルは2022年8月にデビューした3代目となります。

3代目シエンタの開発チームのメンバーは「ユーザーが本当にシエンタに求めているもの」を追求し、その結果、「扱いやすい5ナンバーサイズ」「最新の安全・安心装備」「低燃費」「お求めやすい価格”を保ちつつ、初代モデルからの使い勝手の良い室内空間を一層磨き上げること」というキーワードを導き出したのです。

その結果、3代目シエンタは世代を超え、さまざまなライフスタイルをサポートする「ユニバーサルでクールなトヨタ最小ミニバン」として開発されることとなりました。

初代シエンタから受け継がれてきたコンパクトカーの運転のしやすさとミニバンの利便性をさらに深化させており、2列目シートの居住性をさらに向上したほか、「トヨタセーフティセンス」「トヨタチームメイト」といった最新の安全・安心装備も充実しています。

日常の足として、あるいは旅行などでも重宝するファミリーカーとして、シエンタが1台あれば、たいていのことがこなせるオールマイティさと、狭い道が多い地域や運転が苦手なユーザーでも扱える（それでいて室内空間も確保している）希有な存在として高い人気を獲得しているのです。

ボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（4WD仕様は1715mm）、ホイールベースは2750mmとなっています。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒「ダイナミックフォース」ガソリンエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドと、1.5リッターガソリンエンジンの2タイプが用意されています。全車CVTのみで、乗車定員は5名または7名です。

2025年8月に行われた一部改良では、電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能、オートエアコン、レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付き）、ドライバー異常時対応システムを全グレードに標準装備。

さらに、ETC2.0＋ドライブレコーダー（前後方）を、最廉価の「X」を除く全グレードに標準装備するなど、装備の充実化に重点が置かれています。

加えて、モデリスタと共同開発した2人乗り・4ナンバー・バン仕様のコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」も追加されています。

車両本体価格はシエンタが207万7900円〜332万2000円、シエンタ“JUNO”が365万4200円（2WD）／385万2200円（E-Four）となっています（いずれも消費税込み）。

シエンタの最新の納期について、4月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに聞いてみました。

「大変申し訳ありませんが、シエンタは現在受注停止の状態にあり、ご注文が受けられない状況です。ちなみに、（サブスクサービスの）KINTOでも受注停止の状態です」

他のトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「シエンタは現在も受注停止中です。あくまでも推測ですが、他の店舗さんでも状況は同じではないかと思われます。

かなり確率は低いと思われますが、ご注文後にキャンセルが出てしまった場合、ご購入いただける可能性があります」

ほぼ全国的にオーダーストップの状態が続いていることが分かったシエンタ。

ライバル車といえるホンダ「フリード」は数ヶ月以内で納車が可能といわれているだけに、かなりのユーザーがフリードに流れていると思われます。販売店のスタッフにとっては悔しい限りでしょう。

とにかく、早急にこの状況を打開してもらいたいところです。