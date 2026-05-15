「守田はどうなった」「層が厚すぎる」日本代表のW杯メンバー26人に海外驚愕！「長友は何年トップレベルにいるんだ」「ラインナップは前回と比べてやや劣る」
５月15日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力が順当に選出され、５度目のW杯出場を目ざしていた長友佑都や負傷離脱中のキャプテン遠藤航らも名を連ねた。一方、直近の試合で負傷した三笘薫は落選となった。
日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
この発表に中国メディア『直播吧』もすぐさま反応。「久保を筆頭に、39歳の長友も選出されたが、三笘は落選した」と伝える。また、同メディアのコメント欄には中国のファンから以下のような声が寄せられている。
「ラインナップは前回と比べてやや劣る」
「彼らの攻撃力は急激に低下した」
「守田はどうなった」
「層が厚すぎる」
「長友は何年トップレベルにいるんだ」
「日本代表に大きな問題はない」
「三笘はとても気の毒だ」
「とても贅沢」
日本はグループFで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。日本時間６月15日に初戦でオランダと、同21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力が順当に選出され、５度目のW杯出場を目ざしていた長友佑都や負傷離脱中のキャプテン遠藤航らも名を連ねた。一方、直近の試合で負傷した三笘薫は落選となった。
日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
この発表に中国メディア『直播吧』もすぐさま反応。「久保を筆頭に、39歳の長友も選出されたが、三笘は落選した」と伝える。また、同メディアのコメント欄には中国のファンから以下のような声が寄せられている。
「ラインナップは前回と比べてやや劣る」
「彼らの攻撃力は急激に低下した」
「守田はどうなった」
「層が厚すぎる」
「長友は何年トップレベルにいるんだ」
「日本代表に大きな問題はない」
「三笘はとても気の毒だ」
「とても贅沢」
日本はグループFで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。日本時間６月15日に初戦でオランダと、同21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！