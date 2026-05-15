■産業界のゲームチェンジャー、フィジカルAIの社会実装

日本が世界に誇る産業用ロボット・工作機械用制御装置（CNC）のトップメーカーであるファナックが13日、米国の巨大テクノロジー企業グーグルと、今後の産業界を根底から変えるフィジカルAI分野で戦略的協業を発表した。

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産業用ロボット・CNC分野で世界トップシェアを持つファナックと、生成AI分野で最先端を行くGeminiの協業となる。

この協業は、産業用ロボットおよびCNC分野で世界シェアを独占するファナックの”身体性”と、生成AI分野で最先端を走り、大規模言語モデルGeminiを擁するグーグルの”知性”が融合することを意味する。

■フィジカルAIの実用化を可能にした2つの技術革新

フィジカルAIが実用化のフェーズに入った背景には、過去数年間で飛躍的に進歩した2つの重要な技術的柱が存在する。

●1. デジタルツイン技術の進歩

GPUの高性能化や大規模言語モデル（LLM）の発展により、デジタルツイン技術が著しく進歩した。この技術は、現実世界にある工場などから集めた情報をもとに、コンピュータ上の仮想空間でリアル空間を再現することができる。

これにより、フィジカルAIは物事を生み出し、判断し、計画し、行動できるようになった。

●2. ロボティクスの高度化

生成AIが行った判断を現実世界での動作として正確に実行できるロボティクス技術が高度化したことで、AIの知能とロボットの身体性を統合したシステムが構築可能となった。

■実用化への動きは加速

フィジカルAIの実用化に向けた動きは、日本国内においても急速に加速している。製造業の中核を担うファナック以外でも、その波は広範な分野に及ぶ。

自動運転化技術: 建設現場や特殊環境下での無人車両の自律走行、最適化された経路計画

製造業分野: 自律型ロボットによる生産ラインのリアルタイム最適化、多品種少量生産への柔軟な対応

物流分野: 倉庫内でのピッキング・梱包、搬送ロボットの協調作業による効率化

医療分野: 熟練医師のスキルを再現する手術支援ロボット、リハビリ支援

■国策に売り無し

さらにフィジカルAIは、高市政権のAI基本計画においても中核的な存在として位置づけられており、国策として強力に推進される分野である。

日本だけでなく世界的に、特に熟練労働者の不足が深刻化する中で、フィジカルAIの導入は、労働力不足を補い、国際競争力を維持・向上させるための喫緊の課題かつ成長戦略の柱となっている。

これまで、株式市場を牽引してきたのは、生成AI関連企業、AIデータセンター関連、そして半導体関連銘柄だった。今後は、これらの技術を基盤としつつ、現実世界との接点を持つフィジカルAI分野が新たな相場を牽引していくことは確実視される。

そして、このフィジカルAI分野において、産業用ロボット・CNCで世界的な優位性を持つ日本企業、特にファナックがその中心的な役割を担う可能性は極めて高いと言えるだろう。フィジカルAIは、日本経済を再浮上させるための「最後の切り札」となり得るのだ。