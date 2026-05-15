日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

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けがが懸念されたＤＦ冨安健洋（アヤックス）は２６人枠に滑り込んだ。３月の英国遠征は辞退となっていたため、代表活動参加は２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来、約２年ぶりとなる。

冨安は右膝負傷の長期離脱を経て、３月１４日のスパルタ戦で６６４日ぶりの公式戦先発。以降も復帰と離脱を繰り返している状況だが、森保一監督は「コンディションにおいては、練習試合では９０分やっている、戦術的に公式戦では直近、プレーはしてませんが、メンバーに入ってコンディション的には問題ないということを現地でメディカルスタッフが確認してくれています」と説明した。

また、招集の決め手となったのは、冨安が先発した３月２２日のリーグ・フェイエノールト戦。同戦で負傷交代したものの「（オランダで）屈指のインテンシティーの中で見せたパフォーマンスは素晴らしいプレーをしていて、Ｗ杯基準を確認させてもらった。けがも問題ない、コンディションもあがっている。遠藤のところでも言ったが、アイスランド戦で親善試合できて、Ｗ杯に向けて、インテンシティーの高い試合での準備もできながら、コンディションあげていけるということで選びました」と言及した。

世界基準のポテンシャルを持ち、センターバックとサイドバックの両方を高水準でこなす冨安の復帰により、チームの戦い方のオプションが増えることは確実。２５年７月のアーセナル退団後に約５か月間の無所属期間も経験した絶対的主力が、再び日の丸のユニホームに袖を通す。

◆冨安 健洋（とみやす・たけひろ）１９９８年１１月５日、福岡市博多区出身。２７歳。中学から福岡の下部組織で育ち、高３の１６年にトップ昇格。１８年１月にベルギー１部シントトロイデン、１９年７月にイタリア１部ボローニャへ移籍し、２１年８月にアーセナル加入。２５年７月の契約解除で無所属となり、同年１２月にアヤックス入り。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算４２試合１得点。１８７センチ、８４キロ。右利き。