ローソンストア100、5月から“涼活”提案強化 100円台アイスや冷凍フルーツを展開

ローソンストア100は、気温上昇に伴う“涼”需要の高まりを受け、アイスや冷凍フルーツなど手軽に涼を感じられる商品を販売する。2026年も猛暑が予想される中、5月から始まる早めの涼需要に対応する。

同社によると、アイスカテゴリーは例年5月から6月にかけて販売が伸びる傾向にあり、気温差によるクールダウン需要が高まる時期だという。エアコンを使うほどではない場面でも、手軽に涼感を得られる商品へのニーズが増加しているとしている。

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〈100円台で楽しめる“涼活”アイス〉

果実感を楽しめるアイスバーとして、「とろけるようなマンゴーバー」(税込108円)を販売。マンゴー果汁･果肉を使用し、とろけるような食感が特徴だ。

また、5月13日に発売した新商品「とろけるようなマスクメロンバー」(税込108円)も展開。マスクメロンの風味と滑らかな食感を楽しめる。

〈ガリガリ食感の氷菓も展開〉

氷菓カテゴリーでは、「ガリッとソーダ」(税込151円)、「ガリッと練乳あずき」(税込151円)をラインアップ。ガリガリとした食感や、爽快感のある味わいが特徴としている。

ガリッとソーダ

〈冷凍フルーツ需要も拡大〉

冷凍フルーツ商品としては、「ぶどう」「ストロベリー」(各税込151円)を販売。自然解凍でそのまま食べられるほか、ヨーグルトやドリンクへのトッピングにも活用できる。果物価格の高騰を背景に、代替需要も見込む。

〈期間限定の値引き施策も〉

同社はあわせて、アイスや塩飴を対象にした期間限定値引きキャンペーンも実施する。

5月6日から5月19日までは、フタバ食品の「サクレ レモン」「サクレ ぶどう」を税込価格から10円引きで販売。5月20日から6月2日までは、明治の「エッセル スーパーカップ」シリーズ各種を対象に10円引きを行う。

さらに、5月27日から6月9日までは、UHA味覚糖の「塩サイダー」「特濃ミルク8.2塩ミルク」、榮太樓總本鋪の「塩飴 ほんのり梅味」を税込価格から30円引きで販売する。