「サッカーの神様は残酷過ぎる」「歴代最強を見てみたかった」三笘薫は日本代表メンバー外…嘆きが溢れる
森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。エースの三笘薫（ブライトン）は怪我で選外となった。
現在28歳の三笘は、今月９日のウォルバーハンプトン戦で左足のハムストリングを負傷した。森保監督はメンバー発表会見で「メディカルから『大会期間中に復帰は難しい』と報告を受けて選出を断念した」と説明した。
SNS上は嘆きの声で溢れ、次のような声が続々と上がっている。
「マジで辛い」
「ケガだとわかっててもやっぱり辛い」
「ショックがデカすぎる」
「あまりにもなタイミングでの怪我で気の毒すぎる」
「前回の涙から必死に努力してきて直前で怪我で外れるなんてサッカーの神様は残酷過ぎる」
「歴代最強で世界に挑むところを見てみたかった」
「三笘がいれば...とならないようにするには優勝するしかない」
森保監督は「今いるメンバーがベストメンバー」とも口にした。優勝に向けて、選ばれたメンバーでベストを尽くすのみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在28歳の三笘は、今月９日のウォルバーハンプトン戦で左足のハムストリングを負傷した。森保監督はメンバー発表会見で「メディカルから『大会期間中に復帰は難しい』と報告を受けて選出を断念した」と説明した。
SNS上は嘆きの声で溢れ、次のような声が続々と上がっている。
「ケガだとわかっててもやっぱり辛い」
「ショックがデカすぎる」
「あまりにもなタイミングでの怪我で気の毒すぎる」
「前回の涙から必死に努力してきて直前で怪我で外れるなんてサッカーの神様は残酷過ぎる」
「歴代最強で世界に挑むところを見てみたかった」
「三笘がいれば...とならないようにするには優勝するしかない」
森保監督は「今いるメンバーがベストメンバー」とも口にした。優勝に向けて、選ばれたメンバーでベストを尽くすのみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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