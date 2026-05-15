第2次森保J招集は89人、63人が涙…三笘、南野、守田、町田らが北中米W杯“26人枠”落選
選ばれた者がいれば、落選した者もいる――。カタールW杯後の22年12月28日に森保一監督の続投が正式に発表されてから約3年4か月。迎えた26年5月15日、都内のホテルで森保監督が記者会見を行い、北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人が発表された。
約3年間の集大成となる北中米W杯に臨むメンバーだが、負傷のMF三笘薫(ブライトン)やMF南野拓実(モナコ)、DF町田浩樹(ホッフェンハイム)、アジア予選で主力としてプレーした守田英正(スポルティング)らが無念の落選。W杯前最後の活動となった3月のイギリス遠征メンバーからは三笘、FW町野修斗(ボルシアMG)、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)、MF佐野航大(NECナイメヘン)、MF佐藤龍之介(FC東京)、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ、怪我のために不参加)、DF橋岡大樹(ゲント、安藤の怪我により追加招集)が選外となった。
彼らだけではない。これまでの活動に参加し、チームを支えてきた多くの選手たちも北中米W杯行きの切符を手にすることはできず。第2次森保ジャパン発足後に招集されたメンバー89人の内、実に63人が涙をのむ形となった。
森保一監督は会見冒頭で「これまでの北中米W杯に向けての戦いの中で、たくさんの選手が日本代表として戦いたいと心を寄せてくれて、歩んでくることができた。ピッチに立ってくれた選手、本大会に向けた強化試合で頑張ってくれた選手だけでなく、多くの選手が日本のために戦いたいという思いで、チーム力を支えてくれた。選べるのは26人しかいないが、心を合わせ、思いをもってくれた選手の皆さんに感謝を申し上げたい」と語った。
狭き門をくぐり、選ばれた26人は彼らの思いも胸に北中米W杯本大会の舞台へと向かう。
以下、第2次森保ジャパンに選出されていた落選メンバー
▽GK
シュミット・ダニエル(名古屋)
前川黛也(神戸)
中村航輔(C大阪)
小島亨介(柏)
谷晃生(町田)
小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
野澤大志ブランドン(アントワープ)
ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
▽DF
植田直通(鹿島)
荒木隼人(広島)
中山雄太(町田)
森下龍矢(ブラックバーン)
町田浩樹(ホッフェンハイム)
毎熊晟矢(AZ)
古賀太陽(柏)
安藤智哉(ザンクト・パウリ)
橋岡大樹(ゲント)
角田涼太朗(横浜FM)
綱島悠斗(アントワープ)
三浦颯太(川崎F)
藤井陽也(名古屋)
望月ヘンリー海輝(町田)
バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
半田陸(G大阪)
関根大輝(スタッド・ランス)
高井幸大(ボルシアMG)
▽MF/FW
稲垣祥(名古屋)
浅野拓磨(マジョルカ)
南野拓実(モナコ)
古橋亨梧(バーミンガム)
ジャーメイン良(広島)
守田英正(スポルティング)
川辺駿(広島)
大橋祐紀(ブラックバーン)
西村拓真(町田)
相馬勇紀(町田)
三笘薫(ブライトン)
垣田裕暉(柏)
旗手怜央(セルティック)
伊藤涼太郎(シントトロイデン)
伊藤敦樹(ゲント)
久保藤次郎(柏)
原大智(ザンクト・パウリ)
奥抜侃志(G大阪)
川村拓夢(ザルツブルク)
町野修斗(ボルシアMG)
宮代大聖(ラス・パルマス)
山田新(プロイセン・ミュンスター)
平河悠(ハル・シティ)
熊坂光希(柏)
川崎颯太(マインツ)
斉藤光毅(QPR)
細谷真大(柏)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
田中聡(デュッセルドルフ)
三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
中村草太(広島)
佐野航大(NECナイメヘン)
宇野禅斗(清水)
俵積田晃太(FC東京)
北野颯太(ザルツブルク)
大関友翔(川崎F)
佐藤龍之介(FC東京)
約3年間の集大成となる北中米W杯に臨むメンバーだが、負傷のMF三笘薫(ブライトン)やMF南野拓実(モナコ)、DF町田浩樹(ホッフェンハイム)、アジア予選で主力としてプレーした守田英正(スポルティング)らが無念の落選。W杯前最後の活動となった3月のイギリス遠征メンバーからは三笘、FW町野修斗(ボルシアMG)、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)、MF佐野航大(NECナイメヘン)、MF佐藤龍之介(FC東京)、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ、怪我のために不参加)、DF橋岡大樹(ゲント、安藤の怪我により追加招集)が選外となった。
森保一監督は会見冒頭で「これまでの北中米W杯に向けての戦いの中で、たくさんの選手が日本代表として戦いたいと心を寄せてくれて、歩んでくることができた。ピッチに立ってくれた選手、本大会に向けた強化試合で頑張ってくれた選手だけでなく、多くの選手が日本のために戦いたいという思いで、チーム力を支えてくれた。選べるのは26人しかいないが、心を合わせ、思いをもってくれた選手の皆さんに感謝を申し上げたい」と語った。
狭き門をくぐり、選ばれた26人は彼らの思いも胸に北中米W杯本大会の舞台へと向かう。
以下、第2次森保ジャパンに選出されていた落選メンバー
▽GK
シュミット・ダニエル(名古屋)
前川黛也(神戸)
中村航輔(C大阪)
小島亨介(柏)
谷晃生(町田)
小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
野澤大志ブランドン(アントワープ)
ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
▽DF
植田直通(鹿島)
荒木隼人(広島)
中山雄太(町田)
森下龍矢(ブラックバーン)
町田浩樹(ホッフェンハイム)
毎熊晟矢(AZ)
古賀太陽(柏)
安藤智哉(ザンクト・パウリ)
橋岡大樹(ゲント)
角田涼太朗(横浜FM)
綱島悠斗(アントワープ)
三浦颯太(川崎F)
藤井陽也(名古屋)
望月ヘンリー海輝(町田)
バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
半田陸(G大阪)
関根大輝(スタッド・ランス)
高井幸大(ボルシアMG)
▽MF/FW
稲垣祥(名古屋)
浅野拓磨(マジョルカ)
南野拓実(モナコ)
古橋亨梧(バーミンガム)
ジャーメイン良(広島)
守田英正(スポルティング)
川辺駿(広島)
大橋祐紀(ブラックバーン)
西村拓真(町田)
相馬勇紀(町田)
三笘薫(ブライトン)
垣田裕暉(柏)
旗手怜央(セルティック)
伊藤涼太郎(シントトロイデン)
伊藤敦樹(ゲント)
久保藤次郎(柏)
原大智(ザンクト・パウリ)
奥抜侃志(G大阪)
川村拓夢(ザルツブルク)
町野修斗(ボルシアMG)
宮代大聖(ラス・パルマス)
山田新(プロイセン・ミュンスター)
平河悠(ハル・シティ)
熊坂光希(柏)
川崎颯太(マインツ)
斉藤光毅(QPR)
細谷真大(柏)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
田中聡(デュッセルドルフ)
三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
中村草太(広島)
佐野航大(NECナイメヘン)
宇野禅斗(清水)
俵積田晃太(FC東京)
北野颯太(ザルツブルク)
大関友翔(川崎F)
佐藤龍之介(FC東京)