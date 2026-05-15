６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手が１５日、都内のホテルで行われた会見で発表された。

２大会連続で指揮する森保一監督が２６人の名前を一人、一人読み上げ、優勝を目指す運命のメンバーが決定した。

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２４年のパリ五輪（８強）を戦った２２人の中から、北中米Ｗ杯メンバーに名を連ねたの選手はゼロだった。

パリ五輪メンバー２２人のうち、ＧＫ小久保玲央ブライアン、野沢大志ブランドン、ＤＦ関根大輝、ＤＦ高井幸大、ＭＦ藤田譲瑠チマ、ＭＦ川崎颯太、ＭＦ三戸舜介、ＭＦ斉藤光毅、ＭＦ平河悠、ＦＷ細谷真大は、Ａ代表に選出経験こそあるが、メンバーまでには入らなかった。

なお、五輪には出場していないが、パリ世代からは、ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ鈴木淳之介、ＭＦ久保建英、ＭＦ鈴木唯人がメンバー入り。２８年ロサンゼルス五輪世代からＦＷ塩貝健人、後藤啓介が選出された。

◇五輪代表（ＯＡ枠除く）から直後のＷ杯に選ばれた選手

▽９６年アトランタ→９８年フランス５人

▽００年シドニー→０２年日韓７人

▽０４年アテネ→０６年ドイツ２人

▽０８年北京→１０年南アフリカ５人

▽１２年ロンドン→１４年ブラジル６人

▽１６年リオデジャネイロ→１８年ロシア４人

▽２１年東京→２２年カタール９人