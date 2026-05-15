「本当に来た！」長友佑都が５大会連続でW杯メンバー選出！「ブラボー！」「アツすぎる」などSNS沸騰
日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。
フェイエノールトの上田綺世やクリスタル・パレスの鎌田大地ら主力が順当に選出されたなか、５度目のW杯出場を目ざしていたFC東京の長友佑都も招集された。
39歳のDFは、３月14日のJ１百年構想リーグ第６節・水戸ホーリーホック戦で右ハムストリングを負傷。以降は２か月近く離脱していたが、今月６日の15節・ジェフユナイテッド千葉戦で70分から途中出場して実戦に復帰すると、続く10日の16節・東京ヴェルディ戦では先発し、77分までプレーしていた。
代表メンバー発表を前に、戦線に戻ってきた長友。昨年の10月シリーズ以来の代表復帰、そして５大会連続でのW杯メンバー入りに、SNS上では以下のような声があがった。
「マジか」
「ブラボー！」
「託したぞ！」
「本当に来た！」
「呼ばれた！」
「頼むぞ！」
「キター！」
「アツすぎる」
北中米W杯でグループFに入った森保ジャパンは、６月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
フェイエノールトの上田綺世やクリスタル・パレスの鎌田大地ら主力が順当に選出されたなか、５度目のW杯出場を目ざしていたFC東京の長友佑都も招集された。
39歳のDFは、３月14日のJ１百年構想リーグ第６節・水戸ホーリーホック戦で右ハムストリングを負傷。以降は２か月近く離脱していたが、今月６日の15節・ジェフユナイテッド千葉戦で70分から途中出場して実戦に復帰すると、続く10日の16節・東京ヴェルディ戦では先発し、77分までプレーしていた。
「マジか」
「ブラボー！」
「託したぞ！」
「本当に来た！」
「呼ばれた！」
「頼むぞ！」
「キター！」
「アツすぎる」
北中米W杯でグループFに入った森保ジャパンは、６月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと相まみえる。
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