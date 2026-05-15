【ラーメン1杯で無料券を配布】魁力屋「創業感謝祭」　今年は初の3日間実施

全国182店舗を展開する「京都北白川ラーメン魁力屋」は、6月5日〜7日の3日間、「創業感謝祭」を開催する。期間中、ラーメンを1杯注文するごとに、「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」の引換券を1枚配布する。

魁力屋は2005年6月、京都・北白川で創業し、今年で21周年を迎える。看板商品の「京都背脂醤油ラーメン」は、あっさりとした口当たりの中にもコクと深みがある味わいが特長で、世代を問わず支持を集めているという。

今年の「創業感謝祭」は、初めて3日間連続で実施する。

期間中、店内飲食でラーメンを1杯注文するごとに、「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」の引換券を1枚プレゼントする。なお、「お子さまラーメン」「お子さまセット」は対象外。

【画像7点を見る】ラーメン魁力屋「コク旨うまねぎラーメン」「京都背脂醤油全部のせラーメン」

無料クーポンの使用期間は6月8日〜6月30日。クーポン利用時は、「京都背脂醤油ラーメン（並）」以外の商品も、差額を支払うことで注文できる。

ラーメン魁力屋「創業感謝祭」

〈クーポン利用には公式アプリ登録が必要〉

無料クーポンを利用するには、ラーメン魁力屋公式アプリのダウンロードと会員登録が必要となる。

引換券は、公式アプリ内で読み取ることで「無料クーポン」に交換できる仕組み。クーポンは、1回の会計につきラーメン1杯ごとに1枚のみ使用可能で、他の無料券・割引券との併用はできない。

また、テイクアウト・デリバリーは対象外となる。

魁力屋は、「1年で最もお得な3日間！皆さまのご来店を心よりお待ちしております」とコメントしている。

ラーメン魁力屋「創業感謝祭」