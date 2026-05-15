ミントの冷涼感が持続　“気分をリフレッシュ”する「inゼリー」コンビニ限定発売【森永製菓】

森永製菓は5月19日、「inゼリー」シリーズから、ミントの冷涼感が特徴のゼリー飲料「エネルギー EX-COOL」を、全国のコンビニエンスストア限定で発売する。期間限定で販売し、なくなり次第終了。

飲みやすいサイダーミント味をフレーバーに採用し、ブドウ糖とGABA 28mgを配合した。内容量は150gで、参考小売価格は税込226円。

飲み終わったあともミントの冷涼感が続くよう仕上げており、仕事や勉強の合間などに“気分をリフレッシュ”しながら小腹を満たせる商品として展開する。

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〈高まる“リフレッシュニーズ”を想定〉

近年、生活スタイルの変化などから、限られた時間で効率的に仕事や勉強に取り組む中で、上手に休憩を取り“メリハリ”をつける意識が高まっているとして、新商品の発売に至った。リフレッシュや気分転換時の需要を訴求する。

リフレッシュシーンでミント系商品の需要拡大が見られることから、ミントの冷涼感に着目。“小腹満たし×強力な冷涼感”を体感できる商品として開発した。冷やして飲むとより冷涼感が楽しめるとしている。

■商品概要

商品名:「inゼリー エネルギー EX-COOL」

内容量: 150g

参考小売価格: 税込226円

発売日: 2026年5月19日 ※なくなり次第終了

販売場所: 全国/コンビニエンスストア限定