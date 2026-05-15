「かけてる部分もあったのか」「鳥肌が立つ」偶然？必然？ 日本サッカーが迎えた“運命の５月15日”「歴史と未来がつながる瞬間」
2026年５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーが発表される。
この５月15日はJリーグが誕生した日でもある。1993年の同日、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕戦が国立競技場で開催され、日本初のプロサッカーリーグが華々しくスタートした。
それからちょうど33年後――。日本代表は８度W杯予選を突破し、着実な進化を遂げるなか、森保一監督のもとで世界制覇を目指す26人が明らかになる。
Jリーグの公式Xは「1993.5.15 2026.5.15」と記し、Jリーグのロゴと日本代表のエンブレムを並べた写真を公開。さらにハッシュタグを付けて「Ｊリーグの日」「最高の景色を」と綴ったところ、大きな注目を集め、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「なるほどそこにかけてる部分もあったのか」
「この日付の重なり、サッカーファンとして鳥肌が立つ」
「想像してた未来になった？楽しませて貰ってます」
「過去が未来を育て、未来が過去の意味を完成させる」
「歴史が５月15日に繰り返される！」
「Jリーグ開幕した日にW杯へ向かう...エモい」
「単なる日付ではなく、日本サッカー33年の時間をつないでいる」
「10クラブから始まったJリーグは、今や60クラブに！」
「日本がここまで強くなったのはJリーグがあったから」
「歴史と未来がつながる瞬間！」
５月15日、日本サッカー史にまた新たな１ページが刻まれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本サッカーファンの心を熱くする…Jリーグ公式の激エモ投稿
この５月15日はJリーグが誕生した日でもある。1993年の同日、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕戦が国立競技場で開催され、日本初のプロサッカーリーグが華々しくスタートした。
それからちょうど33年後――。日本代表は８度W杯予選を突破し、着実な進化を遂げるなか、森保一監督のもとで世界制覇を目指す26人が明らかになる。
Jリーグの公式Xは「1993.5.15 2026.5.15」と記し、Jリーグのロゴと日本代表のエンブレムを並べた写真を公開。さらにハッシュタグを付けて「Ｊリーグの日」「最高の景色を」と綴ったところ、大きな注目を集め、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「この日付の重なり、サッカーファンとして鳥肌が立つ」
「想像してた未来になった？楽しませて貰ってます」
「過去が未来を育て、未来が過去の意味を完成させる」
「歴史が５月15日に繰り返される！」
「Jリーグ開幕した日にW杯へ向かう...エモい」
「単なる日付ではなく、日本サッカー33年の時間をつないでいる」
「10クラブから始まったJリーグは、今や60クラブに！」
「日本がここまで強くなったのはJリーグがあったから」
「歴史と未来がつながる瞬間！」
５月15日、日本サッカー史にまた新たな１ページが刻まれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本サッカーファンの心を熱くする…Jリーグ公式の激エモ投稿