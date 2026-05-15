【スシロー×「崩壊：スターレイル」コラボキャンペーン第2弾】 5月15日～ 開始

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、HoYoverseのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボキャンペーン後半を本日5月15日から実施する。

2度目となるスシローと「崩壊：スターレイル」のコラボが4月27日から開催中。本日5月15日からはコラボキャンペーン第2弾として、新たなピック、ステッカー、カード、しおり付きメニューが登場する。

また、「崩壊：スターレイル」のキャラクターたちがデザインされたコラボ限定すし皿付きのドリンクについては、新たなデザインのすし皿が4種用意されるので、ぜひチェックしていただきたい。

□スシロー×「崩壊：スターレイル」コラボキャンペーンのページ

コラボ限定ピック付き商品（第2弾）

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き マーラー風サーモン 揚げネギ添え

価格：250円～

販売期間：5月15日～コラボピックの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き うなぎの蒲焼き

価格：250円～

販売期間：5月15日～コラボピックの手配総数27.9万枚分が完売次第終了

崩壊：スターレイルコラボ限定ピック付き 大つぶ貝

価格：250円～

販売期間：5月15日～コラボピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

【コラボピック（第2弾）】

ピックはこちらの4種+シークレット1種の全5種が用意される。ランダム提供となりデザインは選べない

コラボ限定カード付き商品（第2弾）

崩壊：スターレイルコラボ限定カード付き 天然インド鮪6貫盛り

価格：1,220円～

販売期間：5月15日～コラボ限定カードの手配総数13.6万枚分が完売次第終了

崩壊：スターレイルコラボ限定カード付き 天然インド鮪6貫盛り

カードはブラインドパッケージでランダム提供となる

カードはこちらの4種+シークレット1種の全5種が用意される

コラボ限定クリアしおり付き商品（第2弾）

崩壊：スターレイルコラボ限定クリアしおり付き フライドポテト

価格：280円～

販売期間：5月15日～コラボ限定クリアしおりの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

崩壊：スターレイルコラボ限定クリアしおり付き フライドポテト

しおりはブラインドパッケージでランダム提供となる

しおりはこちらの4種+シークレット1種の全5種が用意される

コラボ限定ステッカー付き商品（第2弾）

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き わらび餅と大学芋

価格：290円～

販売期間：5月15日～コラボステッカーの手配総数14.4万枚分が完売次第終了

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き わらび餅と大学芋

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き コーヒーゼリーほろにが仕立て

価格：250円～

販売期間：5月15日～コラボステッカーの手配総数19.8万枚分が完売次第終了

崩壊：スターレイルコラボ限定ステッカー付き コーヒーゼリーほろにが仕立て

【コラボステッカー（第2弾）】

ステッカーはブラインドパッケージでランダム提供となる

ステッカーはこちらの4種+シークレット1種の全5種が用意される

コラボ限定すし皿付きソフトドリンク（第2弾）

崩壊：スターレイルコラボ限定すし皿付き ソフトドリンク

価格：1,400円～

販売期間：5月15日～コラボ限定すし皿の手配総数12.6万枚分が完売次第終了

対象ドリンク

コラボ限定すし皿はランダム提供。4種+シークレット1種の全5種が用意される

賞品が当たるフォトキャンペーンも実施

キャンペーン期間：5月15日～5月31日

【応募方法】

1. コラボピック付きメニューを注文し、ピックをゲット 2. 集めたピックで自分だけの最強キメラデッキを構築（1枚からでもOK。最大5枚まで） 3. スシロー公式XまたはInstagramをフォローし、「#スシーレイル最強キメラデッキ」を付けて、構築したキメラデッキの写真を投稿

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