砂糖不使用、1食69kcal！ ハーバー 北のあずき 水ようかん

記事ポイント 砂糖不使用の「北のあずき 水ようかん」が2026年6月18日(木)より数量限定で発売されます。1食56gあたり69kcalで、砂糖使用品と比べてカロリーが26％カットされています。北海道産小豆のこし生あんを使い、香料・着色料・保存料不使用で仕上げられています。 砂糖不使用の「北のあずき 水ようかん」が2026年6月18日(木)より数量限定で発売されます。1食56gあたり69kcalで、砂糖使用品と比べてカロリーが26％カットされています。北海道産小豆のこし生あんを使い、香料・着色料・保存料不使用で仕上げられています。

ハーバー研究所が、砂糖不使用の甘味「北のあずき 水ようかん」を数量限定で発売します。

北海道産小豆のこし生あんと還元麦芽糖を組み合わせた、暑い季節のおやつに取り入れやすいカップタイプの水ようかんです。

ハーバー「北のあずき 水ようかん」





商品名：北のあずき 水ようかん発売日：2026年6月18日(木)販売場所：通信販売、全国のショップハーバー内容量：4個セット(1カップ当たり56g×4)カップサイズ：直径72mm×高さ18.4mm価格：4個セット778円(税込)賞味期限：6ヶ月販売形態：数量限定

ハーバー「北のあずき 水ようかん」は、砂糖を使わずに仕上げたカップ入りの水ようかんです。

砂糖のかわりにトウモロコシ由来のでんぷんから作られた還元麦芽糖を使用し、砂糖使用品と比べてカロリーが26％カットされています。

1カップ56gの食べ切りサイズで、冷蔵庫で冷やすとすっきりとした甘さが引き立つ設計です。

なめらかな小豆の風味





器に盛り付けた水ようかんは、つやのある小豆色の表面と、ひと口で食べやすいなめらかな質感が特徴です。

北海道産小豆のこし生あんが使われ、餡の風味とすっきりした自然な甘みが重なる味わいです。

砂糖不使用の設計

1食(56g)：69kcalカロリー：砂糖使用品と比較して26％オフ糖類：0g砂糖の置き換え量：約13g(大さじ1杯強)

「北のあずき 水ようかん」は、約13g(大さじ1杯強)の砂糖を還元麦芽糖に置き換えた甘味です。

1食あたり69kcalのため、甘いものを選ぶ場面でもカロリーを意識しやすい設計になっています。

素材と栄養成分

原材料：こし生あん(小豆)(国内製造)、還元麦芽糖、還元水飴、還元麦芽糖水飴、寒天、食塩／安定剤(増粘多糖類、アルギン酸カリウム)、乳酸カルシウム栄養成分表示：エネルギー69kcal、たんぱく質1.2g、脂質0g、炭水化物23g(糖類0g)、食塩相当量0.026g不使用成分：香料、着色料、保存料

原材料には国内製造のこし生あん、寒天、食塩などが使われ、香料・着色料・保存料は使われていません。

脂質0gの栄養成分表示で、美容や健康を意識した間食にも取り入れやすい内容です。

カップタイプの使いやすさ

保存：常温保存可能食べ方：食べる前に冷蔵庫で冷やすと、すっきりした甘さを楽しめます注意事項：体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります開封後：早めに食べる仕様です

カップタイプの「北のあずき 水ようかん」は、切り分ける手間がない個包装感覚の甘味です。

常温保存ができるため、自宅でのおやつのほか、ちょっとした手土産にも使いやすい4個セットです。

砂糖不使用、1食56gあたり69kcal、北海道産小豆のこし生あんという3つの特徴が、甘味と軽やかさを両立しています。

冷やして食べるカップタイプの設計により、夏日の休憩時間や食後の小さなデザートにも合わせやすい甘味です。

ハーバー「北のあずき 水ようかん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「北のあずき 水ようかん」の発売日はいつですか？

A. 2026年6月18日(木)より数量限定で発売されます。

Q. 「北のあずき 水ようかん」はどこで販売されますか？

A. 通信販売と全国のショップハーバーで販売されます。

オンラインショップは11：00頃に更新予定です。

Q. 「北のあずき 水ようかん」は砂糖を使っていますか？

A. 砂糖は使われていません。

砂糖のかわりに還元麦芽糖が使われています。

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