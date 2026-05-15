商談記録を自動入力、利用率66％！ ベルフェイス bellSalesAI

記事ポイント 株式会社FIREBUGがSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を営業部門に導入しましたSalesforceへのCRM刷新と2026年3月の本運用開始により、CRM未入力問題をほぼ解消しています商談データ取得率の向上、利用率66％、トッププロデューサーの商談内容共有が導入効果として示されています 株式会社FIREBUGがSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を営業部門に導入しましたSalesforceへのCRM刷新と2026年3月の本運用開始により、CRM未入力問題をほぼ解消しています商談データ取得率の向上、利用率66％、トッププロデューサーの商談内容共有が導入効果として示されています

ベルフェイスが、エンターテインメントマーケティング支援を展開するFIREBUGへのSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」導入事例を発表しています。

SalesforceへのCRM刷新とあわせて導入された「bellSalesAI」は、商談内容の自動入力とデータ活用を支え、営業部門の記録定着と営業力強化につながっています。

ベルフェイス「bellSalesAI」





サービス名：bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)導入企業：株式会社FIREBUG開発・販売：ベルフェイス株式会社本運用開始：2026年3月主な導入効果：CRM未入力問題のほぼ解消、商談データ取得率の大幅向上、利用率66％

「bellSalesAI」は、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。

FIREBUGでは、商談内容の属人化、既存CRMでの入力定着、トッププロデューサーの成功パターン共有が営業部門の課題になっています。

SalesforceへのCRM刷新と「bellSalesAI」の導入により、商談内容がSalesforceへ反映され、案件進捗や確度を営業組織で扱いやすいデータとして確認できる環境が整っています。

導入背景

FIREBUGは、タレント、データ、AIを活用し、キャスティング、SNS、動画、PRなどのエンターテインメントマーケティング支援を企画から制作・運用まで提供するプロデュース会社です。

事業拡大に伴って営業活動量が増え、商談記録の品質差や入力工数の重さが、マネージャーによる評価やフィードバックの精度に影響しています。

既存CRMでは入力負担が営業担当者に残り、商談後の記録が定着しにくい状況が続いています。

トッププロデューサーの商談内容が組織内で共有されにくく、成功パターンをほかの営業担当者が参照しにくい点も、営業力の底上げに向けた課題になっています。

導入の決め手

FIREBUGは、複数のツールを比較したうえで、「入力させる」仕組みから「自動で入る」仕組みへ移行できる点を評価しています。

従来のtl;dv、ChatGPT、手動入力を組み合わせた流れは、商談後の作業が複数工程に分かれています。

「bellSalesAI」はボタンをひとつ押す操作でSalesforce入力につなげるUXを備え、現場での運用定着を支える設計です。

商談会話から必要項目を抽出する仕組みにより、営業担当者ごとの記録品質のばらつきや主観的な記録差を抑え、商談の実態をデータとして残しやすくしています。

Salesforceとの連携は、議事録作成にとどまらず、営業活動全体のデータ化と自動化を進める基盤として導入判断につながっています。

導入効果

FIREBUGでは、「bellSalesAI」の導入により、CRM未入力問題がほぼ解消し、商談データ取得率が大幅に向上しています。

商談内容がSalesforceへ自動で反映されることで、案件進捗や確度がリアルタイムで見える化され、優先すべき案件の判断精度が高まっています。

利用率は66％に達しており、営業現場への定着も進んでいます。

トッププロデューサーの商談内容は組織全体で比較・参照できるようになり、成功パターンを営業組織内で共有しやすい状態になっています。

マネージャーとの会話は具体的な商談データに基づく内容になり、フィードバックやOJTの質向上にもつながっています。

営業現場での使い方

「bellSalesAI」は、対面商談ではスマホアプリ、Web商談ではPCアプリで操作できます。

商談後の入力作業は、ボタンをひとつ押す操作を起点に進み、営業担当者が顧客対応や商談の振り返りに時間を使いやすい運用を支えます。

独自AIは商談会話から情報を抽出し、Salesforceに必要な項目として構造化します。

FIREBUGでは、月1回の定例フィードバックを通じて、商談データの精度向上と営業改善サイクルの継続にも取り組んでいます。

コメントと活用方針

FIREBUG 代表取締役 CEO 佐藤 詳悟氏は、「bellSalesAI」のシンプルなUXとSalesforce連携を評価し、導入に至ったとコメントしています。

導入後はCRMへの未入力問題がほぼ解消し、商談データが組織の資産として蓄積されるようになったことが示されています。

トッププロデューサーの商談内容と自分の商談を比較できる環境は、営業の質をデータで評価・改善する仕組みとして機能しています。

FIREBUGでは、蓄積した商談データをAIで分析し、営業担当者への改善提案や営業プロデューサーの育成に活用する計画です。

Salesforce入力の自動化、商談データ取得率の向上、利用率66％という導入結果が、営業部門の日々の振り返りとマネジメントを支える材料になっています。

エンターテインメントマーケティング支援を展開するFIREBUGの営業組織で、商談の見える化と成功パターン共有を進めるベルフェイス「bellSalesAI」の紹介でした。

よくある質問

Q. bellSalesAIはどのようなサービスですか？

A. bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。

Q. FIREBUGでの本運用はいつ始まりましたか？

A. FIREBUGでは、SalesforceへのCRM刷新とあわせて2026年3月に本運用が始まっています。

Q. 導入後に示された利用率は何％ですか？

A. 導入後の利用率は66％です。

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