43組の甘い造形が浅草橋に集結！ BACON スイーツアートの世界展 2026

記事ポイント 株式会社BACONが、浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で「スイーツアートの世界展 2026」を開催します。43組の出展者によるフェイクスイーツ作品、新作展示、限定グッズ、POP UPコーナーが展開されます。週末限定ワークショップでは、動物アイスのフルーツパフェやデコレーションパンケーキ制作を体験できます。 株式会社BACONが、浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で「スイーツアートの世界展 2026」を開催します。43組の出展者によるフェイクスイーツ作品、新作展示、限定グッズ、POP UPコーナーが展開されます。週末限定ワークショップでは、動物アイスのフルーツパフェやデコレーションパンケーキ制作を体験できます。

BACONが、フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」を開催します。

本物そっくりのスイーツ作品や、ミニチュア、雑貨、文具が浅草橋の「TODAYS GALLERY STUDIO.」に集まります。

会期は2026年6月20日から7月5日までで、週末限定のワークショップも実施されます。

BACON「スイーツアートの世界展 2026」





企画展名：フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」開催日時：2026年6月20日(土)〜7月5日(日)営業時間：11:00〜17:00、土曜のみ11:00〜18:00休館日：毎週月曜日・火曜日会場：TODAYS GALLERY STUDIO.入場料：700円／3歳以下は入場無料出展者：43組主催：株式会社BACON

「スイーツアートの世界展 2026」は、かわいいフェイクスイーツをテーマにした展示と物販の企画展です。

会場には、本物の洋菓子のような質感を持つ作品、写真に収めたくなるミニチュア、日常使いできる雑貨やステーショナリーが並びます。

人気クリエイターの新作展示、会場限定グッズ、来場者特典、制作体験がそろい、浅草橋で“甘くてかわいい”造形表現に触れられるイベントです。

新作展示

展示エリアには、アクセサリーとして身に着けられるスイーツ作品から、二度見するほどリアルなフェイクスイーツまで、個性の異なる作品が集まります。

リアルサイズのスイーツ作品を手がける「Gateaux Decores(@gateaux_decores_mami)」は、“いちご”をテーマにした新作シリーズを初披露します。

Instagramでフォロワー数1.7万人の「キャラメルリボン(@caramelribbonvv)」など、初出展作家の作品も登場します。

新規出展の「tatsuki premium(@tatsuki738)」は、苺クロワッサンやチョコバナナなどを並べた新作のパンショップを初披露し、「甘花(@amahana_sweets)」はリアルでかわいらしいミニチュアスイーツ作品を展開します。

POP UPコーナー

会場内には、スイーツアートの世界観を広げる期間限定のPOP UPコーナーが併設されます。

フォロワー数1万人を超える「Cherish365(@cherish365_zakka)」はファンシー雑貨を展開し、「みよし洋菓子店(@miyoshi_yogashiten)」はメルヘンなケーキの世界観を落とし込んだ雑貨作品を並べます。

「mes favoris7(@mes_favoris7)」からは、書くたびにプリンがゆらゆら揺れるボールペンなど、遊び心のある文具が登場します。

ノート、シール、ペン、ミニ雑貨などのアイテムがそろい、持ち歩く小物やデスクまわりにもスイーツモチーフを取り入れられます。

来場者特典

来場者特典として、本展のキービジュアルを使用した特製オリジナルポストカードが用意されます。

ポストカードは先着数量限定で配布され、予定数量に達し次第終了します。

展示の記念として持ち帰れる紙アイテムが加わり、会場で見た作品の余韻を自宅でも楽しめます。

週末限定ワークショップ

会期中の週末には、人気クリエイターによるスイーツアート制作ワークショップが開催されます。

本物そっくりのフェイクスイーツやミニチュア作品づくりを体験できる企画で、小さな子どもから大人まで参加できる内容です。

講師：Atelier-mii (Instagram：@atelier_mii_mini)制作物：「動物アイスのフルーツパフェをつくろう」参加費：3,000円(税込)日程：6月20日(土)・27日(土)時間：11:00〜16:50

「動物アイスのフルーツパフェをつくろう」では、動物モチーフとフルーツを組み合わせたパフェ作品を制作します。

講師：Runasweets. (Instagram：@haachan.runasweets)制作物：「デコレーションパンケーキ」参加費：(1)小2,500円(税込) または (2)大3,000円(税込)日程：6月21日(日)・28日(日)・7月4日(土)・5日(日)時間：11:00〜16:40

「デコレーションパンケーキ」では、サイズを選んでパンケーキ型のスイーツアート作品を制作します。

ワークショップは事前予約制で、当日空きがある場合は予約なしでも体験できます。

限定グッズ

物販エリアでは、人気クリエイターによるフェイクスイーツ作品や、本展限定のスイーツ雑貨、アクセサリーが販売されます。

スイーツチャーム、バッグチャーム、ミニチュア作品、文具、アクセサリーがそろい、展示で見た甘い世界観を日常の小物として持ち帰れます。

＜〜Silk〜＞フルーツ大福チャーム 1,800円、Chocolate Sandwich Charm 1,800円、Lumiere Ring chocolate mint Edition 1,800円＜BALMA＞アニマルトーストのチャーム 950円＜bread and butter.＞海の生き物と喫茶のミニチュア 各種 1,100円〜、小さなホットケーキのおうち 1,980円、らっこのミニチュアクッキー缶 2,200円、コーギーと楽しむクリームティーのバッグチャーム 6,600円＜Gateaux Decores＞いちごエクレアキーホルダー 2,800円、いちごパリブレスト バッグチャーム／キーホルダー 3,300円〜、フルーツタルトバッグチャーム 3,900円、いちごナポレオンパイバッグチャーム 4,300円＜izu.＞クローバーラテのキーホルダー 価格未定、ミントシロップキーホルダー 価格未定、ラムネミルクの小瓶キーホルダー 価格未定、和菓子BOXキーホルダー 価格未定＜kitsuneiro＞チャーム 1,760円、キーホルダー 2,200円、スタンド 2,750円、マグネットセット 5,500円＜mes favoris7＞クリームソーダ ボールペン 2,200円、クリームソーダ アクセサリー 2,090円、プリンアラモード ボールペン 2,420円、パフェ×スイーツ アクセサリー 2,640円、しゃかしゃかキーホルダー 2,200円＜N.made＞デコレーションケーキ 3,300円＜Patisserie Petit＞キーホルダー 2,900円、ピアス 3,500円＜1468いちしろや＞チョコクッキーのルージュ・チャーム 1,600円＜箱屋＞果実の2段パンケーキ 5,610円、果実の3段パンケーキ 6,710円＜Jun＞ミニチュアケーキセット 4,000円＜Twinkle＞くまチョコカップケーキ 2,200円、チョコレートブローチ 3,300円、5種のナッツパフェ 2,750円、くまチョコパフェ 3,300円＜みよし洋菓子店＞お菓子の時間 2,750円、チョコプレートブローチ 1,430円、ブロマイドケースB7 5,170円、ホイップコンパクトミラー 2,200円、ホイップ犬置物 2,200円、ミニケーキボックス 5,500円

販売予定アイテムは一部で、価格はすべて税込表記です。

43組の出展者、新作展示、会場限定の物販、週末ワークショップがそろうため、浅草橋でフェイクスイーツの鑑賞と買い物を一度に楽しめます。

700円の入場料で、3歳以下は入場無料となり、親子のおでかけや友人同士の週末予定にも組み込みやすい内容です。

BACON「スイーツアートの世界展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スイーツアートの世界展 2026」の会期はいつですか？

A. 会期は2026年6月20日(土)から7月5日(日)までです。

Q. ワークショップは予約が必要ですか？

A. ワークショップは事前予約制で、当日空きがある場合は予約なしでも体験できます。

Q. 入場料はいくらですか？

A. 入場料は700円で、3歳以下は入場無料です。

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