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急成長中の映画レビュー系YouTubeチャンネル「Ody's CINEMA」が、「【ネタバレあり】『ひつじ探偵団』レビュー｜羊かわいい、で油断したら“忘れない”ための本格ミステリーだった」を公開した。ヒュー・ジャックマンが出演する映画『ひつじ探偵団』について、単なる可愛い動物映画にとどまらない、本格的なミステリーとしての完成度や、作品が内包する深いテーマを独自の視点で解説している。



動画の序盤では、羊たちがモフモフとした可愛らしい姿を見せる一方で、「思ったよりちゃんとミステリーでしたね」と作品の第一印象を語る。ヒュー・ジャックマン演じる飼い主のジョージが亡くなり、残された羊たちが探偵として動き出すという奇抜な設定でありながら、証拠や動機、アリバイの整理など「アガサ・クリスティー的なですね、王道ミステリーの気持ちよさ」があると高く評価した。また、羊が人間の言葉を話せず、見つけた手がかりを直接伝えられないという制約が、人間社会の中で謎を解き明かしていく上で独自の面白さをもたらしていると指摘する。



動画の後半では中盤以降の展開に触れ、本作の真のテーマが「実は忘れることと覚えていることの話」であると深い考察を展開する。劇中の羊たちは、恐怖や悲しみを経験すると、それを「忘れる」ことで心の平穏を保とうとする習性を持つ。しかし、仲間の死や理不尽な現実を前に、ある羊が「忘れない」という苦しい選択をする場面に言及し、「覚えていることが仲間を生かす映画」と、その決断の重みを熱弁した。



ただの謎解きに留まらず、記憶や喪失との向き合い方という普遍的なテーマを羊たちの姿を通して描いた本作。

このレビューでは、表面的な可愛らしさの奥に隠された深いメッセージ性を浮き彫りにしており、作品を鑑賞する上で欠かせない重要な視点を提供されている。