一日遊べる「温泉テーマパーク」ランキング！ 2位は「箱根小涌園ユネッサン」、では1位は？
リクルートが運営する旅行情報サイト「じゃらんニュース」は、全国の20〜50代（1089人）を対象に「一日遊べる温泉テーマパーク」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
季節や天気を問わず楽しめる全天候型の温泉アミューズメントパークで、ワイン風呂や本格コーヒー風呂など、個性的なお風呂が充実しています。
水着やタオルはレンタル・購入可能で手ぶらで立ち寄れるのもうれしいポイント。家族やカップルで過ごすのにぴったりな貸切風呂もあります。
6つのテーマパークを楽しめる全天候型のエンターテインメント施設で、迫力満点のスライダーや流れるアクアリウムプールなどで1年中遊ぶことができます。
水着で楽しめるスパや多彩な温泉浴に加え、名物フラガールショーやファイヤーナイフダンスも楽しめ、心も体もハワイ気分を満喫できます。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：箱根小涌園ユネッサン（神奈川県）2位は、神奈川県にある「箱根小涌園ユネッサン」でした。
季節や天気を問わず楽しめる全天候型の温泉アミューズメントパークで、ワイン風呂や本格コーヒー風呂など、個性的なお風呂が充実しています。
1位：スパリゾートハワイアンズ（福島県）1位は、福島県にある「スパリゾートハワイアンズ」でした。
6つのテーマパークを楽しめる全天候型のエンターテインメント施設で、迫力満点のスライダーや流れるアクアリウムプールなどで1年中遊ぶことができます。
水着で楽しめるスパや多彩な温泉浴に加え、名物フラガールショーやファイヤーナイフダンスも楽しめ、心も体もハワイ気分を満喫できます。
(文:All About ニュース編集部)