事業化から約22年を経てついに開通

愛知県建設局 道路建設課は2026年3月28日、常滑市坂井から知多郡美浜町上野間にかけて整備を進めてきた国道247号「常滑美浜バイパス」を開通。

同日15時から一般開放され、供用が開始されました。



開通から約1か月半経ちますが、改めてどのような道路で、開通によってどう便利になったのでしょうか。

【画像】かなり便利？ これが「常滑美浜バイパス」のルートです！ 画像で見る（7枚）

国道247号は、愛知県の名古屋市熱田区と豊橋市西八町を結ぶ延長約180kmの一般国道です。名古屋市から南下して知多半島をぐるりと周回し、三河湾に沿って東に位置する豊橋市へ至るルートを取ります。

道中は鉄鋼業が盛んな東海市、中部国際空港を有する常滑市、抹茶の産地として知られる西尾市などを経由し、知多半島周辺地域の物流や観光、生活を支える重要な道路となっています。

開通を迎えた「常滑美浜バイパス」は、2004年（平成16年）に始まった国道247号のバイパス事業で、2014年11月に延長約1kmが開通していました。

今回開通したのは、常滑市坂井から知多郡美浜町上野間に至る延長約2kmのバイパス区間で、合わせて約3kmのバイパスが完成を迎えました。

常滑美浜バイパス事業は、交通網の拡充によって周辺地域の交通の円滑化を図り、防災機能を強化するという目的が掲げられています。

現道である国道247号は、常滑市坂井付近から知多半島の海岸線に沿うように大きく曲がるルートを採用している一方で、道幅が狭く、車両のすれ違いが困難な箇所もあるなど、交通に支障をきたす場所もありました。

新たなバイパスは内陸部に向かうルートとなり、広く快適に走行できるとともに、津波などの災害時に内陸のルートとしたことで、緊急輸送道路としての機能強化も図られます。

また東西に敷設された県道273号線（上野間布土線）や県道274号線（小鈴谷河和線）などの主要地方道、南知多道路・美浜ICとも接続。中部国際空港（セントレア）方面から知多半島地域のアクセス向上に寄与すると期待されています。

また、バイパスに交通が転換されることで現道および知多半島地域の渋滞緩和、交通安全性の向上などに一定の効果が見込まれます。