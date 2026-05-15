日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。会見には森保一監督が出席し、ともに世界一を目指す２６人を発表する。

日本は過去７大会連続でＷ杯に出場している。初出場となった１９９８年フランス大会はオール国内組で挑み、大会終了後にＭＦ中田英寿がベルマーレ平塚から、イタリアのセリエＡペルージャに移籍。中田の挑戦を機に年々、海外に挑戦する選手が増え、２０１４年ブラジル大会のメンバー発表時点では国内組１１人、海外組１２人と割合は逆転した。北中米Ｗ杯での国内組候補は鹿島ＧＫ早川友基、広島ＧＫ大迫敬介、ＦＣ東京ＤＦ長友佑都、ＭＦ佐藤龍之介らが挙がるが、多くは海外クラブ所属で、海外組は過去最多、国内組は過去最少の人数となりそうだ。

▼１９９８年フランス（岡田武史監督）国内２２

▼２００２年日韓（トルシエ監督）国内１９、海外４

▼２００６年ドイツ（ジーコ監督）国内１７、海外６

▼２０１０年南アフリカ（岡田武史監督）国内１９、海外４

▼２０１４年ブラジル（ザッケローニ監督）国内１１、海外１２

▼２０１８年ロシア（西野朗監督）国内８、海外１５

▼２０２２年カタール（森保一監督）国内７、海外１９