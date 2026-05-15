庭で瀕死状態の子猫3匹を発見した投稿者さま。すぐに温めながら保護し、先住猫さんと一緒に育てたところ、現在の姿がSNS上で「風格が、すごいっすね！」「随分凛々しくなってますね！」「大きくなっても変わらずかわいい♡」などの声が殺到し、大きな反響を呼んでいます。

【写真：瀕死の状態で『庭にいた子猫たち』→保護から約３年が経過すると…劇的な『ビフォーアフター』】

庭で鳴いているところを発見された3匹の子猫

今回、ご紹介する話題の投稿は、Threadsアカウント「なべ びあ（@nabevia_z62）」さまで紹介された3匹の猫「クロ」くん、「ブチ」くん、「カワウソ」くんの成長を綴った内容です。

2023年8月、投稿者さまは自宅の庭から子猫の鳴き声が聞こえ、声の出どころを探したところ、生後間もない子猫が3匹、寄り添うように雨に打たれていたそうです。

鳴いていたのは1匹で、他の2匹はぐったりしており、近くに母猫はいない様子だったとか。そこで、投稿者さまは慌てて3匹を温め、保護したそうです。

3匹まとめて引き取ってくれる方が見つからなかったため、自分で飼うことを決意した投稿者さま。その後も体重減少や下痢、血尿など、さまざまな困難が待っていましたが、病院にかかりながらも乗り越えてきたそうです。

飼い主さんと先住猫に育てられ…

実は、家にはすでに避妊手術済みの元保護猫「クロミ」ちゃんがいたという飼い主さん。相性が気になっていた飼い主さんでしたが、クロミちゃんは優しく3匹を迎え入れ、母乳は出ないものの、お母さん役として3匹に愛情を注いでくれたといいます。

すると、少しずつ3匹も成長していき、その後は元気に成長していったのだそうです。

現在の姿が「イケメン」と話題に

そして現在、保護から3年弱が経過した3匹は……

なんと凛々しいお顔立ちのイケメン猫さんに成長！最初は瀕死状態だった3匹ですが、1匹も欠けることなく、すくすくと成長したとのことです。素晴らしい！

3匹の成長した姿を見たThreadsユーザーからは「風格が、すごいっすね！」「随分凛々しくなってますね！」「大きくなっても変わらずかわいい♡」「たくましく育ちましたな！」といった声が寄せられ、多くの人から祝福の声が届きました！

そんなクロくん、ブチくん、カワウソくんは、現在もお母さん代わりになってくれたクロミちゃんと新たにお家にやってきた「きなこ」くんと一緒に暮らしています。

時々、飼い主さんのThreadsアカウント「なべ びあ（@nabevia_z62）」さまにも登場していますよ。

クロくん、ブチくん、カワウソくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@nabevia_z62」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。