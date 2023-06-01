【Amazonセール】インテルCPU各種のAmazon限定モデルがお買い得Core Ultra 9 285K、Core Ultra 5 245Kなどがラインナップ
【Amazon：インテル（Intel）CPU セール】 セール期間：5月15日0時～5月28日23時59分
【製品スペック】
【製品スペック】
インテル Core Ultra 9 285K
Amazonにて、インテル（Intel）のCPUがセール価格で販売されている。セール期間は5月28日23時59分まで。
期間中は、「インテル Core Ultra 9 285K」、「インテル Core Ultra 7 265F」、「インテル Core Ultra 5 245K」、「インテル Core i3 14100」などのAmazon限定モデルがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
インテル Core Ultra 9 285K
【製品スペック】
コア：24(8P+16E)
スレッド：24
ソケット：LGA1851
TDP：125W/最大250W
キャッシュ：36MB+40MB (L2)
クロック：3.7 GHz
TurboCoreクロック：5.7 GHz
インテル Core Ultra 5 245K
【製品スペック】
コア：14(6P+8E)
スレッド：14
ソケット：LGA1851
TDP：125W/最大159W
キャッシュ：24MB+26MB (L2)
クロック：4.2 GHz
TurboCoreクロック：5.2 GHz