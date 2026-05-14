「レモンケーキ」ブームが到来、専門店が東京出店…コンビニ、定番のお菓子、アイスにも登場【Nスタ】
どこか懐かしい「レモンケーキ」が今、コンビニスイーツに登場したり、東京に専門店がオープンするなど、ブームを巻き起こしています。
【写真を見る】“進化した”レモンケーキとは？日本一〇〇なものも…
コンビニや老舗洋菓子メーカーも…“レモンケーキ”が大ブーム！
変わらないレモンの形、レモンの爽やかな風味が口に広がる「レモンケーキ」。
いまはコンビニでも！
4月21日にファミリーマートで発売されたのは、1個160円のレモンケーキ。
※一部の地域・店舗では取り扱いのない場合あり
定番のお菓子にも！
不二家の「カントリーマアム」にはレモンケーキ味が登場。
※不二家「カントリーマアム ひとくちレモンケーキ（260円）」※番組調べ
さらに、アイスまで！
4月、「あいすまんじゅう」にレモンケーキ味が誕生しました。
※丸永製菓「あいすまんじゅう Dessert レモンケーキ（237円）」
スイーツメディア「ウフ。」編集長 坂井勇太朗さん
「スイーツ界全体でアクセントのあるお菓子がすごく求められていて、その中の1つとして酸味があげられます。ここ2〜3年で大ブームになっています」
「1つのつもりが…」銀座一等地にある専門店の“進化した”レモンケーキ
レモンケーキ自体も進化しています。
酒粕の香りがほのかに香り、和三盆を使った「和のレモンケーキ」に、
※大三萬年堂HANARE「檸檬と酒粕のけーくしとろん（573円）」
羊羹のように超もっちり、濃厚な食感が特徴なものまで。
※レゾンデートル「レモンケーキ（450円）」
そして、銀座の一等地にオープンしたのがレモンケーキの専門店「銀座島ごころ」です。
60代男性
「美味しいので、つい1つのつもりが2つぐらい食べちゃったりしますね」
1個300円の「レモンケーキ 島ごころ」は、表面にコーティングはなくシンプルですが…
島ごころ 奥本隆三 社長
「レモン果汁を入れるのではなくて、レモンの皮に含まれている香りをケーキに閉じ込めて…」
使っているのはレモンの果肉ではなく、香り成分が多く含まれるという「皮」なんです。
本店があるのはレモンの産地で有名な広島県。2025年11月、銀座に出店しました。
なかでも、特に人気なのが…
70代男性
「（焼きたての）レモンケーキが第一」
60代女性
「焼きたてって特に美味しいんですよ。結構外側がカリカリな感じで」
店内では「焼きたて」も販売。通常のものは“しっとり”ですが、焼きたては？
出水麻衣キャスター
「ん〜！外側サクッ、内側フワフワ、ホロリ です。出来たては外の生地がいい。レモンのほろ苦さもあっていいですね。どんどん食べ進んじゃう。危険！」
食べるのに覚悟が必要？日本一のレモンケーキも
名古屋市にあるベーカリー「ondo」が手掛けるレモンケーキ。レモンの形はしていないのですが、非常に印象に残るものになっています。どんな進化をしているでしょうか。
目指したのは日本一のすっぱさ！その名も「すっっぱいレモンケーキ（400円）」。
レモンピール入りのケーキをすっぱいレモンシロップにたっぷり漬け込んで、とにかく“すっぱさ”にこだわったそうです。
販売サイトを見ると、購入するときには「覚悟できています」にチェックが必要なんです。
作っているお店のスタッフでさえも…
ondo 横山信人 店長
「（店の）スタッフは4分の1でも十分。水分欲したりする方もいる」
先代社長のこだわり レモンそっくりな型の誕生秘話
スイーツメディア「ウフ。」によると、レモンケーキが誕生したのは1960年代、日本発祥の焼き菓子なんだそうです。意外と長い歴史を持っているんですね。
一番の特徴が、レモンそっくりなこの形ですが…
日本で初めてレモンケーキの型を作ったのが、東京・葛飾区にある「千代田金属工業」さんです。
当時の社長が、ケーキ店から「レモン状の型を作ってほしい」と依頼を受けたことがきっかけだそう。
千代田金属工業 吉田尚さん
「八百屋からいっぱいレモンを買ってきて、1個1個見て、形のいいものを選んで、それを粘土で形をとって、型をとった粘土に石こうを流し込んで、リアルを追求していたんでしょうね」
本物のレモンで型を取っているので、よく見ると左右で少し形が違っており、実は右の方が少し膨らみが大きいんです。
このレモンの型は、いまでは北海道から沖縄まで、全国のスイーツ店などで使われています。
東京・自由が丘に2025年オープンしたレモンケーキ専門店「パール洋菓子店 自由が丘」の看板メニュー「パールのレモンケーキ（429円）」にも使われています。
焼き上がりのふわっとした感じが他の型と違うそうですよ。
私（出水キャスター）が取材した先ほどのお店「銀座島ごころ」でも、この型を使っていました。
東京にお店を出す前は、他のメーカーのものを使用していたそうですが、大きな違いがあったそうです。
島ごころ 奥本隆三 社長
「最初焼いた時に別物でした」
ーー何がどう違う？
島ごころ 奥本隆三 社長
「火の入り方がまず違う。焼き色が綺麗についたり、こんがり焼き色がつく」
出水キャスター
「ドーム型ですから、いっぱい火が入っちゃうところと、少し緩くできちゃうところとできそうですけど、良い塩梅で火が入るようになっているんですね」
進化を続けるレモンケーキ、人気はさらに広がっていきそうです。