元“ブルゾンちえみ”こと藤原しおり（35）が5月4日、かつて“with B”として活動していた元お笑いコンビ「ブリリアン」のコージ（38）のYouTubeチャンネルに出演。その近影がネット上で話題を呼んでいる。

‘16年に藤原とコージ、杉浦大毅（38）の3人で結成された「ブルゾンちえみ with B」は、翌年放送の『ぐるナイ！おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴今年も誰か売れてSP』（日本テレビ系）をきっかけに大ブレイク。「35億」の決めゼリフが流行語大賞トップテン入りするなど社会現象となった。

今回公開された動画は『koji Eats』と題した企画で、コージが藤原の自宅を訪ねて料理を振る舞うというもの。「オムライスとハンバーグを作ります」と話すコージに、藤原も「イェーーイ」とテンション高めに応じた。調理を進めるコージの横で「今日は助手に徹しているので」と笑う藤原に、コージが「with Bもできるんですね」と返すと、「私with B役めっちゃやりたかった」と反応。終始和気あいあいと会話が弾み、久々の再会を楽しむ空気が流れていた。

その一方で、動画に映った藤原の姿も話題に。金髪にメッシュを入れたヘアスタイルで、半袖Tシャツの袖口からは太陽の中に顔が書かれた独特なタトゥーが“チラ見え”したのだ。

この近影をめぐっては各社のネットニュースでも取り上げられ、コメント欄には、

《迷走してるんやろな》

《他人が入れ墨を入れるのは勝手だけど、身内だったら反対かな》

《普通に過ごしてたらタトゥーを入れる考えが浮かばない。環境に流されたんでしょ》

《何を目指してるんだろう…》

などといったタトゥーを入れた藤原に対して心配の声が目立った。

‘20年3月に所属事務所を退所し、翌4月から本名の「藤原しおり」で活動を始めた藤原。独立時には、藤原が自ら考案した“登場コーディネーター”（人や場の魅力をどう見せるかをプロデュースする仕事）として裏方業に力を入れていくと語っていたが、

「いまは地方で“お茶会”という名のトークライブで行ったりしており、表に出ることもあるようです。昨年は鼻ピアス姿が話題になり、今回はタトゥーと、ネットニュースではビジュアルの変化が取り上げられがちですね」（芸能記者）

“with B”として活動していたブリリアンは’20年に解散。元々役者志望だった杉浦は俳優業と並行してポーカープレーヤーとしても活躍し、大型大会『SPADIE』で優勝するなど実績を重ねている。

また、コージは学生時代にアメリカンフットボール部で大学日本一を経験。解散後は社会人チームに復帰し、2023年に引退した。現在はその経験を生かし、女性専用パーソナルジムの運営やレシピ動画の投稿など、マルチに活動の幅を広げているようだ。

かつての“with B”との掛け合いも健在だった藤原。独特の世界観を持つ彼女だけに、その変化にはさまざまな視線が向けられている。