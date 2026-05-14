２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のお別れ会が１４日、東京・豊洲ＰＩＴで行われた。妻でタレントの石黒彩（４８）が真矢さんの死去後初めて公の場に姿を見せ、参列者約１０００人の前であいさつ。西川貴教（５５）、相川七瀬（５１）ら親交が深かったアーティストも集まり、故人をしのんだ。

夫の願いを胸に、石黒は気丈に振る舞い続けた。「生活の全てに真矢くんがいたので、寂しいなって感じはします」と漏らしつつ「『彩がずっと笑顔でいてね』という約束を守っていきたい」と吐露。涙がこみ上げそうになる場面もあったが、最後まで晴れやかな顔を貫いた。

真矢さんは２０２０年にステージ４の大腸がんと診断され、昨年には脳腫瘍も発覚。過酷な闘病生活を余儀なくされたが、「本人はいつも『幸せだな』と笑顔をくれていました。できないことが増えても『幸せだな』『心が豊かだな』だと話してくれました」と振り返る。「私は、そんな真矢くんを心の底から尊敬しています」。真っすぐな目で堂々と言い切った。

高校生のときにＬＵＮＡ ＳＥＡが掲載されていた本を見て真矢さんに一目ぼれし、２０００年に結婚。３人の子宝にも恵まれ、「ファンとして３２年、妻として２５年。真矢くんのそばで支えられたことは、私の人生で一番幸せなことでした」とかみ締めた。

祭壇には３台のドラムセットが設置され、中央には３月１２日のライブに向けて用意していたＹＡＭＡＨＡ製の最新モデルが据えられた。故人が好きだった紫色を中心に７０００本のダリアやトルコギキョウの花でも彩られ、ＢＧＭにはバンドの楽曲「ＵＰ ＴＯ ＹＯＵ」「ＦＯＲＥＶＥＲ ＆ ＥＶＥＲ」が流された。

愛する人の早すぎる死。悲しみは大きいが、下を向くことはない。「真矢くんから一生分以上の幸せをもらいました。なので、前を見て笑顔でしっかり歩んでいこうと思います」。空の上の真矢さんが喜んでくれるよう、これからの人生も明るく生きていく。