主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月14日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4649( 1174)
TOPIX先物 6月限 1554( 1253)
日経225ミニ 6月限 2214( 2178)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 426( 299)
TOPIX先物 6月限 892( 481)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 0)
TOPIX先物 6月限 455( 453)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 850( 419)
9月限 250( 0)
TOPIX先物 6月限 555( 315)
日経225ミニ 6月限 3246( 3145)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 686( 685)
TOPIX先物 6月限 286( 286)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2427( 1999)
9月限 283( 273)
TOPIX先物 6月限 589( 429)
日経225ミニ 6月限 72647( 34887)
7月限 193( 97)
8月限 20( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 911( 609)
9月限 25( 7)
日経225ミニ 6月限 44831( 22629)
7月限 240( 182)
8月限 12( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 4256( 4256)
7月限 58( 58)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 826( 826)
9月限 17( 17)
日経225ミニ 6月限 22989( 22989)
7月限 63( 63)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4649( 1174)
TOPIX先物 6月限 1554( 1253)
日経225ミニ 6月限 2214( 2178)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 426( 299)
TOPIX先物 6月限 892( 481)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 0)
TOPIX先物 6月限 455( 453)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 850( 419)
9月限 250( 0)
TOPIX先物 6月限 555( 315)
日経225ミニ 6月限 3246( 3145)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 686( 685)
TOPIX先物 6月限 286( 286)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2427( 1999)
9月限 283( 273)
TOPIX先物 6月限 589( 429)
日経225ミニ 6月限 72647( 34887)
7月限 193( 97)
8月限 20( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 911( 609)
9月限 25( 7)
日経225ミニ 6月限 44831( 22629)
7月限 240( 182)
8月限 12( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 4256( 4256)
7月限 58( 58)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 826( 826)
9月限 17( 17)
日経225ミニ 6月限 22989( 22989)
7月限 63( 63)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース