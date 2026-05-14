　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4649(　　1174)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1554(　　1253)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2214(　　2178)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 426(　　 299)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 892(　　 481)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 455(　　 453)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 850(　　 419)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 250(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 555(　　 315)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3246(　　3145)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 686(　　 685)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 286(　　 286)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2427(　　1999)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 283(　　 273)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 589(　　 429)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 72647(　 34887)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 193(　　　97)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　20(　　　 8)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 911(　　 609)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　 7)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 44831(　 22629)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 240(　　 182)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　 8)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4256(　　4256)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　58(　　　58)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 826(　　 826)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 22989(　 22989)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース